Face à un potentiel déficit budgétaire pour 2025, Craig et Kelly évitent les détails du débat

La candidate démocrate au poste de gouverneur Joyce Craig, à gauche, et la candidate républicaine au poste de gouverneur Kelly Ayotte, à droite, s’affrontent lors d’un débat à Conway organisé par le Conseil économique de la vallée du mont Washington, le 15 octobre 2024. (Images fournies avec l’aimable autorisation du Conseil économique de la vallée du mont Washington. diffusion en direct)

Joyce Craig et Kelly Ayotte ont clairement mis en évidence de nombreuses différences économiques lors d’un débat mardi. Ayotte, le candidat républicain au poste de gouverneur, a applaudi l’élimination de l’impôt sur les intérêts et les dividendes l’année prochaine, tandis que Craig, le candidat démocrate, a déclaré que la réduction, adoptée par les législateurs, équivalait à une réduction d’impôt pour les riches.

Mais les candidats se sont montrés moins ouverts sur une question clé : comment le prochain gouverneur devrait-il gérer une baisse potentielle significative des revenus l’année prochaine ?

« Avez-vous un plan d’urgence pour faire face à un déficit d’un milliard de dollars dans notre budget ? » a demandé Jac Cuddy, directeur exécutif du conseil et modérateur du débat.

Malgré de multiples incitations lors du débat au poste de gouverneur du Conseil économique de la vallée du Washington, aucun des deux candidats n’a pleinement répondu à cette question. Les candidats se sont plutôt accrochés à un territoire familier, s’appuyant sur les désaccords politiques qui ont défini leurs campagnes.

Mais la question budgétaire pourrait être incontournable pour le prochain gouverneur.

Après plusieurs années de recettes publiques abondantes stimulées par les mesures de relance fédérales historiques pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que par de fortes recettes provenant des taxes professionnelles de l’État, le flux d’argent est susceptible de diminuer.

La part du New Hampshire dans les fonds de l’American Rescue Plan Act touche à sa fin, la majeure partie de la part restante devant être dépensée d’ici 2026. Et les projections de revenus futurs sont plus faibles, en partie à cause de la réduction des impôts sur les intérêts et les dividendes, selon un rapport. rapport de revenus mensuel par la Direction des Services Administratifs.

Cela signifie que le prochain gouverneur pourrait être confronté à un choix désagréable lorsqu’il élaborera son premier budget : augmenter les impôts pour compenser les recettes ou trouver des moyens de supprimer certains programmes d’État.

Aucun des deux candidats ne semblait intéressé à détailler sa réponse préférée à cette situation mardi.

Au lieu de cela, les deux se sont disputés sur la loi de l’État sur l’avortement de 2022 interdisant la plupart des avortements après six mois de grossesse, sur la valeur du programme de compte de liberté d’éducation de l’État et sur la meilleure approche pour diversifier les sources d’énergie et réduire les coûts.

En ce qui concerne l’impôt sur les intérêts et les dividendes, qui devrait être progressivement supprimé après avril 2025, Craig a décrit la réduction d’impôt comme un cadeau aux Granite Staters les plus riches. Les recherches montrent que les ménages aux revenus plus élevés étaient beaucoup plus susceptibles de payer l’impôt que les ménages aux revenus les plus faibles. Craig a déclaré qu’elle rétablirait la taxe mais modifierait le seuil pour s’assurer que cela n’affecterait pas les familles de la classe moyenne.

Ayotte a déclaré que cette proposition équivalait à une augmentation des impôts pour les Granite Staters et l’a utilisée pour renforcer son argument selon lequel Craig inaugurerait des impôts plus élevés en tant que gouverneur. Craig s’est engagé à ne pas introduire de taxe sur le revenu ou sur les ventes.

Abordant le financement de l’éducation dans l’État, Ayotte a réitéré son opposition à une décision de la Cour supérieure de novembre dans laquelle le juge David Ruoff a estimé que la subvention de base de l’État de 4 100 $ par élève pour les écoles publiques était inconstitutionnellement basse et a estimé qu’elle devrait être d’au moins 7 356,01 $.

Ayotte a déclaré qu’il était inapproprié que le tribunal se prononce, arguant que le niveau de financement est une question qui devrait être soumise à l’Assemblée législative et au gouverneur. Mais elle a convenu que l’État devrait consacrer davantage d’argent à des fonds ciblés pour les districts scolaires dans lesquels les impôts fonciers sont excessivement élevés.

Craig, qui soutient la décision, a déclaré que le niveau actuel de financement public de l’éducation est terriblement insuffisant et a contribué à maintenir des impôts fonciers élevés. Elle a également critiqué le programme de comptes pour la liberté de l’éducation, qui, selon elle, pourrait « décimer » les écoles publiques s’il était autorisé à se développer.

Ayotte a rétorqué que le programme, qui permet aux familles à faible revenu d’utiliser les fonds publics d’éducation pour financer les dépenses des écoles privées et des écoles à domicile, offre des opportunités éducatives aux enfants qui ne réussissent pas dans leur école publique.

Les deux hommes ont convenu qu’ils ne soutiendraient pas la dérogation aux codes de zonage locaux en utilisant les lois de l’État afin de faciliter davantage de logements. Mais les deux candidats soutiennent certaines de ces révisions de zonage, et tous deux ont approuvé une législation obligeant les villes à autoriser le développement de davantage de logements accessoires par les propriétaires fonciers.

Concernant la politique énergétique, Ayotte a fait valoir que les positions de Craig en faveur du développement des énergies propres s’avéreraient trop coûteuses et étaient trop alignées sur celles des autres États de la Nouvelle-Angleterre. Craig a rétorqué que les réformes sont nécessaires pour réduire l’empreinte carbone de l’État et qu’elles réduiraient en fin de compte les coûts.

Et sur de nombreuses réponses, les deux candidats sont revenus à des lignes d’attaque familières – Ayotte accusant Craig d’adopter des politiques progressistes similaires à celles du Massachusetts et de ne pas avoir réussi à mener Manchester à travers une crise de drogue et de sans-abrisme, et Craig martelant Ayotte à propos de ses votes passés en tant que sénateur américain pour annuler le financement de Planned. La parentalité et son soutien à l’annulation de Roe v. Wade en 2022.

Après environ une heure, la question du budget de l’État restait largement sans réponse.

« Je suis juste grincheux et vieux à ce stade, et je n’ai pas très bien réussi à vous faire répondre à des questions sur l’énorme déficit budgétaire potentiel que nous avons », a déclaré Cuddy. « Donc, à mesure que nous approchons de la fin, plus vous pourrez être précis, plus j’apprécierais. »

