Face à un avenir incertain, l’État de Washington bouleverse le Wisconsin, numéro 19

Cameron Ward a réussi 212 verges et deux touchés et a ajouté 43 verges supplémentaires au sol, Nakia Watson a marqué sur une course de 1 verge avec 5:30 à jouer et l’État de Washington a renversé le numéro 19 du Wisconsin 31-22 samedi soir.

Ward s’est précipité pour des courses de 23 verges et 14 verges au cours d’un entraînement crucial au quatrième quart pour aider les Cougars à éviter un effondrement en deuxième mi-temps et à battre les Badgers pour la deuxième saison consécutive. Watson a couronné l’entraînement avec son plongeon d’un mètre.

L’État de Washington (2-0) a accueilli son premier adversaire hors conférence Power 5 depuis 1998 et a disputé son premier match à domicile depuis l’effondrement du Pac-12 cet été. Face à un avenir incertain en tant que programme Power 5, l’État de Washington a fait le show en première mi-temps pour prendre une avance de 24-6.

« En ce moment, c’est tout. Nous appartenons au Power 5 », a déclaré l’entraîneur de l’État de Washington, Jake Dickert, sur le terrain alors qu’il était inondé de supporters en fête après la surprise. « Ces enfants ont travaillé d’arrache-pied. Je suis tellement fier d’eux. »

Le Wisconsin (1-1) a marqué 16 points consécutifs et conduisait au quatrième quart avec une chance de prendre les devants avant que le porteur de ballon Chez Mellusi n’échappe près du milieu de terrain.

Les Badgers ont perdu trois échappés et ont eu peu de chance en première mi-temps. Nathanial Vakos a inscrit trois buts sur le terrain en première mi-temps, mais le Wisconsin n’a pas trouvé la zone des buts avant la course de 2 verges de Mellusi au milieu du troisième quart qui a réduit l’avance de l’État de Washington à 24-16.

Tanner Mordecai a frappé Skyler Bell sur une passe de touché de 16 verges à la fin du troisième quart pour ramener le Wisconsin à 24-22, mais la tentative de conversion en deux points a échoué.

Mordecai a réussi 25 sur 40 pour 278 verges et a échappé deux fois, tous deux sur des sacs de Ron Stone Jr. L’un des échappés a été récupéré par Brennan Jackson pour un touché en première mi-temps.

Des drapeaux et des chemises de pirates noirs étaient partout dans le stade Martin en l’honneur de Mike Leach, l’ancien entraîneur de l’État de Washington décédé en décembre.

Les Cougars ont fait irruption dans le tunnel avant le match avec huit joueurs brandissant des drapeaux pirates. Une poignée d’anciens joueurs ont ensuite brandi un grand drapeau noir avec le logo des Cougars et croisant le fer dans le coin sud-est du stade. La plupart des entraîneurs de l’État de Washington portaient également des chemises de pirate noires en l’honneur de l’entraîneur qui a mené les Cougars à six matchs de bowling de 2012 à 2019.

L’ancienne star du basket-ball de l’État de Washington, Klay Thompson, était sur la touche pour le grand match et a présenté à l’équipe féminine de basket-ball de l’État de Washington le trophée du championnat de la conférence Pac-12 lors d’un temps mort au premier quart.

L’État de Washington n’a peut-être pas d’avenir en tant que conférence Power 5, mais il a montré qu’il avait sa place – pour la deuxième année consécutive – contre les Badgers du Big Ten. Le Wisconsin, quant à lui, fait face à de nombreuses questions après deux matchs du mandat de Luke Fickell.

Le Wisconsin accueille Georgia Southern samedi.

L’État de Washington accueille le nord du Colorado samedi.

Reportage de l’Associated Press.

