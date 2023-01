Face à Lionel Messi, en disant le mauvais pays et les problèmes d’enregistrement : la première semaine étrange et merveilleuse de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Le début de la nouvelle année signale généralement un moment de changement au sein de la majorité de la population – certains essaient de manger plus sainement tandis que d’autres changent d’emploi ou déménagent. Pour Cristiano Ronaldo, cependant, le début de 2023 a représenté un changement sismique qui l’a vu quitter l’Europe pour la première fois de sa vie et se diriger vers l’Arabie saoudite, signant pour Al-Nassr.

Le 30 décembre 2022, Al-Nassr et Ronaldo sont parvenus à un accord pour que la star portugaise rejoigne le club le 1er janvier 2023. Depuis lors, il a enduré une période assez tumultueuse (c’est le moins qu’on puisse dire) qui ne montre aucun signe de ralentissement. vers le bas – après tout, il est l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais vécu.

Mais que s’est-il exactement passé depuis qu’Al-Nassr a annoncé l’arrivée de l’homme de 37 ans au Moyen-Orient il y a à peine dix jours ? QuatreQuatreDeux découvre tout.

La première semaine étrange et merveilleuse de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Signer l’une des stars du sport les plus en vue de la planète coûtera inévitablement pas mal d’argent, qu’il s’agisse ou non d’un agent libre comme Ronaldo l’était en décembre, après que lui et Manchester United aient mutuellement convenu de résilier son contrat plus tôt.

Cependant, des détails sont apparus selon lesquels Ronaldo gagnerait 170 millions de livres sterling par an avec son contrat à succès, qui comprenait des accords commerciaux et de parrainage. Il a également reçu 88 millions de livres sterling en bonus de signature.

Alors qu’Al-Nassr paie une prime ridicule pour les services de Ronaldo, son impact sur les partisans du club a été astronomique. En effet, avant son arrivée, les abonnés d’Al-Nassr sur Instagram étaient d’environ 850 000 – maintenant, moins d’une semaine après avoir été officiellement dévoilés, plus de 10 millions de personnes suivent désormais la partie saoudienne sur la plateforme de médias sociaux.

Son dévoilement le mardi 3 décembre a vu 25 000 personnes se rassembler dans le parc Mrsool d’Al-Nassr dans la capitale de Riyad, chaque fan désireux d’apercevoir l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United.

Bien qu’il ait réussi à terminer ces dignitaires sans se laisser impressionner, Ronaldo a eu un lapsus légèrement gênant lors de sa première conférence de presse en tant que joueur d’Al-Nassr. S’exprimant avec passion sur le déménagement, Ronaldo a déclaré qu’il était fier de “venir en Afrique du Sud”.

Malheureusement, cela n’a pas été la fin de la controverse entourant le joueur portugais. En raison d’une interdiction imposée par la FA pour avoir fait tomber le téléphone de la main d’un fan d’Everton à Goodison Park en avril dernier, Ronaldo n’a pas pu jouer pendant deux matches de compétition pour Al-Nassr, ce qui signifie que les fans devraient être patients et attendre de voir leur idole. un peu plus longtemps.

Al-Nassr a refusé de confirmer s’ils honoreraient l’interdiction entre son dévoilement et le premier match vendredi dernier, contre Al Ta’ee. Finalement, le club a cédé sans commenter davantage sur la question. Il devra encore patienter pour faire ses débuts sous les couleurs d’Al-Nassr en Saudi Pro League jusqu’au dimanche 22 janvier, date à laquelle ils affronteront Ettifaq.

Cependant, entre les deux, il pourrait y avoir un match encore plus attendu dans lequel il devrait être impliqué. Le Paris-Saint Germain, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe dans leurs rangs, disputera un match d’exhibition le 19 janvier contre un XI composé de joueurs d’Al-Nassr et des champions saoudiens d’Al Hilal.

La dernière fois que Messi et Ronaldo ont joué chacun, c’était en décembre 2020 lors d’un match de Ligue des champions, la Juventus de ce dernier s’imposant 3-0 contre le Barcelone de Messi, grâce à deux buts de Ronaldo.

(Crédit image : Getty Images)

Le manager d’Al-Nassr, Rudi Garcia, a déclaré que Ronaldo était susceptible de figurer, bien que ce ne soit pas pour son équipe, bien sûr.

“Il [Ronaldo’s debut] ne sera pas avec le maillot d’Al Nassr. Ce sera un mélange entre Al Hilal et Al Nassr”, a-t-il déclaré.

Enfin, les règles de la Saudi Pro League stipulent que les clubs ne peuvent enregistrer que jusqu’à huit joueurs étrangers dans leur équipe à la fois. Par conséquent, Ronaldo n’a pas pu s’inscrire pour l’équipe en tête de la ligue, car il représentait le neuvième joueur étranger.

Par conséquent, la star camerounaise de la Coupe du monde Vincent Aboubakar aurait vu son contrat résilié afin de faire place à Cristiano Ronaldo, et devrait finir par jouer pour une équipe européenne dans les semaines à venir.

Ouf, tu as tout ça ? Partout où Ronaldo va, le drame semble toujours suivre.