Face à l’augmentation des cas de variole, la campagne de vaccination en Afrique devient plus urgente

Les premières doses d’un vaccin Mpox appelé Jynneos arrivé Cette semaine, en République démocratique du Congo, les autorités s’attendent à ce que plus de 250 000 doses soient livrées à la RDC dans les prochains jours. Compte tenu de la forte augmentation actuelle des cas, il est essentiel que des stocks suffisants de vaccins soient expédiés vers la RDC et d’autres pays africains et administrés à la population à risque dès que possible.

Au cours de la semaine dernière seulement, il y a eu 5 466 de nouveaux cas suspects de Mpox (anciennement connu sous le nom de variole du singe) en Afrique, principalement en RDC, selon le site d’information néerlandais NOS. Les chiffres du CDC Afrique montrent que 26 autres personnes sont mortes de MPox la semaine dernière.

On estime que depuis le début de l’année, au moins 25 000 personnes ont été infectées par le virus Mpox. Cependant, compte tenu de l’accès très limité aux tests de diagnostic en Afrique, seule une fraction relativement faible a été confirmée. Depuis janvier, 643 personnes sont mortes du virus.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le mois dernier que la propagation rapide du virus Mpox dans les pays africains constituait une urgence de santé publique mondiale. C’est la deuxième fois en trois ans que l’OMS désigne une épidémie de Mpox comme une urgence mondiale. Elle l’avait déjà fait à l’été 2022, lorsqu’une épidémie avait infecté près de 100 000 personnes dans 116 pays et a tué environ 200 personnes.

La désignation par l’OMS d’une « urgence de santé publique de portée internationale » vise à inciter les pays membres à commencer à se préparer à l’apparition du virus et à partager les vaccins, les traitements et d’autres ressources essentielles, en particulier avec les pays les plus pauvres.

Le vaccin actuellement expédié en RDC, Jynneos, a été homologué par la Food and Drug Administration en 2019 pour les adultes âgés de 18 ans et plus qui présentent un risque élevé d’exposition au Mpox. Dans une interview avec Actualités STATle fabricant du produit, Bavarian Nordic, dit elle pourrait augmenter sa production de huit millions de doses supplémentaires en 2025.

Le vaccin peut notamment prévenir la variole du mouton et réduire la gravité de l’infection si elle survient. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis recommandent aux personnes qui ont été exposées à la variole du mouton ou qui risquent d’être exposées au virus de se faire vacciner.

La FDA a donné son feu vert il y a deux semaines à un autre vaccin Mpox, ACAM2000. Il est le descendant direct du premier vaccin au monde inventé par Edward Jenner il y a plus de deux siècles.* Approuvé officiellement pour la première fois en 2007 par la FDA pour la prévention de la variole, les États-Unis disposent d’un stock stratégique de plus de 100 millions de doses d’ACAM2000. Le vaccin présente davantage d’effets secondaires et de contre-indications que Jynneos. Il n’est notamment pas recommandé aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients atteints du VIH, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies auto-immunes.

On ne sait pas encore si le gouvernement fédéral livrera des doses de son important stock d’ACAM2000 aux pays africains qui en ont besoin. En revanche, le fabricant du produit, Emergent BioSolutions, dit il fait don de 50 000 doses à l’Afrique.

Il semble que la souche actuelle de Mpox, clade Ib, soit plus virulente que celle qui circule en 2022, clade II, avec peut-être un taux de mortalité plus élevé.

Alors que l’épidémie de 2022 s’est produite principalement parmi les hommes homosexuels et bisexuels, la Mpox en Afrique se propage désormais non seulement par sexemais aussi par des contacts étroits de personne à personne dans certaines régions de la RDC, notamment avec les enfants.

Ce que l’on sait concernant la transmission est que le Mpox se transmet principalement se propage par contact direct avec les fluides corporels ou les plaies d’une personne ou d’un animal atteint de la maladie. On pense également que le Mpox peut se propager par contact direct avec des matériaux, tels que des vêtements et du linge, qui ont touché des fluides corporels ou des plaies. De plus, le Mpox peut être contracté par la consommation de viande de brousse (viande provenant d’animaux sauvages chassés en Afrique).

L’infection peut provoquer de la fièvre, des symptômes respiratoires, des douleurs musculaires et un gonflement des ganglions lymphatiques, ainsi qu’une éruption cutanée sur les mains, les pieds, la poitrine, la bouche ou les organes génitaux. Les raisons d’hospitalisation comprennent la nécessité de gérer une douleur intense, mais aussi une pharyngite limitant l’apport oral, une encéphalite (inflammation du cerveau), des lésions oculaires, une lésion rénale aiguë et une myocardite (inflammation du cœur).

Jusqu’à présent, le taux de mortalité global de l’épidémie actuelle du clade Ib semble être d’environ 5 %, mais certaines régions ont signalé taux supérieurs à 10%. En comparaison, le taux de mortalité lors de l’épidémie de Mpox de 2022, principalement due au clade II, était seulement 0,18 %.

La Suède a confirmé son premier cas d’une variante plus virulente du Mpox en août. C’était la première fois que cette souche particulière du virus était détectée en dehors de l’Afrique. À peu près au même moment, la Thaïlande confirmé un cas de la variante de clade Ib. Les deux personnes dont les cas ont été confirmés avaient voyagé dans une région d’Afrique où sévit une importante épidémie de la maladie.

En réponse à la menace potentielle de propagation mondiale du virus, le CDC américain avoir a exhorté les prestataires de soins de santé et le public à être vigilant.

Pour l’instant, l’épidémie de la variante Ib du virus Mpox se limite essentiellement au continent africain. Néanmoins, face à une épidémie en constante expansion, il est urgent que la campagne de vaccination en Afrique réussisse à contenir l’urgence de santé publique dans ce pays, mais aussi à réduire le risque de propagation de la maladie dans le monde entier.