Face à l’Arabie saoudite, Biden sur la pointe des pieds avec un proche allié

BEYROUTH, Liban – Le président Biden et son administration parlent moins d’intérêts calculés dans leurs relations avec le reste du monde et davantage de laisser des valeurs comme la démocratie et les droits de l’homme guider la voie. Mais dans la gestion par l’administration de la publication publique d’une évaluation du renseignement la semaine dernière concluant que le prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite avait approuvé l’opération qui a tué l’écrivain dissident saoudien Jamal Khashoggi, les intérêts stratégiques américains ont prévalu. Les États-Unis ont cherché à rendre des comptes pour le crime, imposant des sanctions à un ancien responsable du renseignement et à la force secrète qui a tué M. Khashoggi. Mais face à la possibilité que punir directement le prince Mohammed puisse provoquer une rupture avec un partenaire arabe important – et mettre en colère le futur monarque probable du royaume – M. Biden s’est retenu pour préserver les relations avec l’Arabie saoudite. La tension entourant la publication de l’évaluation vendredi a illustré de nouvelles frictions dans les relations américano-saoudiennes depuis la prise de fonction de M. Biden et pourrait compliquer la manière dont les deux pays interagissent à l’avenir.

Pour l’administration Biden, l’Arabie saoudite a souvent été un mauvais acteur et le prince Mohammed est considéré comme un parvenu brutal qui a été autorisé à s’en tirer avec trop de mouvements destructeurs. Pour leur part, les Saoudiens sont souvent déconcertés par l’attention portée par les États-Unis à des affaires de droits de l’homme comme celle de M. Khashoggi, qui a été tué et démembré par des agents saoudiens au consulat saoudien à Istanbul en 2018. Ils craignent qu’un Le partenariat à terme avec Washington sera victime de la politique intérieure américaine ou du désir de la nouvelle administration de conclure un nouvel accord nucléaire avec l’Iran.

Le prince Mohammed est devenu un paratonnerre lors de son ascension au pouvoir depuis que son père, le roi Salmane, est monté sur le trône en 2015. Les Saoudiens louent la volonté du prince de 35 ans de diversifier l’économie et d’ouvrir la société en apprivoisant la rhétorique religieuse et en relâchant restrictions sur les femmes. Les responsables américains applaudissent ces changements, mais la montée en puissance du prince Mohammed a été rythmée par des actes qui les ont fait grimacer: le meurtre de civils au Yémen avec des bombes de fabrication américaine, les arrestations de clercs et de militants et la mise à l’écart d’autres princes que les Américains connaissaient et faisaient confiance. .