Face à la «violence débridée» des voleurs de banque de la Colombie-Britannique, la police est justifiée de tirer pour tuer, selon un rapport

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des représentations graphiques de la violence.

Un nouveau rapport disculpant la police d’actes criminels dans la mort par balle de deux braqueurs de banque sur l’île de Vancouver cet été dresse un tableau dramatique de la scène violente et chaotique qui a fait six blessés et une communauté sous le choc.

Les agents qui ont répondu à une banque Saanich de Montréal le 28 juin ont tous agi légalement lorsqu’ils ont tiré les coups de feu qui ont tué les frères Mathew et Isaac Auchterlonie, âgés de 22 ans, le directeur civil en chef du Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique (IIO), Ronald MacDonald. a écrit dans les conclusions publiées mercredi .

MacDonald a déclaré que les frères lourdement armés “représentaient une menace claire et imminente de mort ou de lésions corporelles graves” pour le public et la police lorsqu’ils ont été tués par des tirs de policiers de Saanich et de membres de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria (GVERT).

Les Auchterlonies “s’étaient apparemment équipés pour une confrontation armée extrêmement sérieuse avec la police. Ils avaient réagi à la présence policière avec une violence débridée à l’extrémité supérieure de l’échelle qui pouvait raisonnablement être anticipée dans une société civilisée”, a déclaré MacDonald.

Le chef de la police de Saanich, Dean Duthie, et le chef de la police de Victoria, Del Manak, ont publié une déclaration conjointe saluant les conclusions de l’IIO et applaudissant la bravoure des agents impliqués.

“Leur examen indépendant et impartial des décisions et des actions des officiers ce jour-là salue leur professionnalisme, leur courage et leur réponse”, a déclaré Duthie.

Les frères n’ont pas agi comme des voleurs de banque typiques

Le rapport de l’IIO est basé sur ce que MacDonald décrit comme un “vaste ensemble de preuves”, y compris les déclarations de sept témoins civils et de 24 policiers, des enregistrements d’appels au 911, des vidéos de surveillance et des vidéos de smartphones tournées par des témoins et des dossiers de police et médicaux.

Il explique comment les frères sont arrivés à la banque de Shelbourne Street juste après 11 heures du matin, vêtus de coupe-vent amples par-dessus un gilet pare-balles de couleur olive, une “protection rigide” couvrant le bas des jambes, des cagoules noires, des bottes de combat et des gants.

Les deux hommes portaient des fusils semi-automatiques SKS de calibre 7,62 mm avec des chargeurs étendus, et l’un d’eux avait un grand couteau à gaine niché dans sa ceinture.

La police trouvera plus tard une grande cache d’armes à feu, de munitions et d’engins explosifs artisanaux à l’intérieur de leur voiture.

Mathew, à gauche, et Isaac Auchterlonie sont morts dans une fusillade avec la police après avoir cambriolé une banque de Montréal à Saanich, en Colombie-Britannique, le 28 juin 2022. (Soumis par l’Unité intégrée des crimes majeurs de l’île de Vancouver)

Dès qu’ils sont entrés dans la banque, l’un des frères a tiré un seul coup dans le plafond avant de déplacer le personnel et les clients dans le coffre-fort. Les voleurs ont réussi à obtenir “une somme d’argent très limitée”, puis ont passé plusieurs minutes à faire les cent pas et à regarder par la fenêtre, selon le rapport.,

Ce comportement a semblé inhabituel aux enquêteurs.

“Bien qu’il n’y ait pas de vol de banque “typique”, les personnes dans cette situation tentent généralement de s’échapper le plus rapidement possible. [The Auchterlonies] a fait le contraire », indique le rapport.

Seize minutes après être entrés dans la banque, les frères sont entrés dans le parking juste au moment où une camionnette banalisée transportant sept membres du GVERT s’arrêtait.

Les caméras de vidéosurveillance ont capturé l’un des frères se tournant pour faire face à la camionnette alors qu’elle s’arrêtait et levant son fusil vers le véhicule, selon le rapport.

L’un des agents a ouvert une porte coulissante et a jeté un flashbang, dans l’intention de distraire les deux voleurs de banque afin qu’ils puissent être arrêtés en toute sécurité.

“Malheureusement, ce qui s’est passé à la place, presque simultanément à la détonation du NFDD [noise flash diversionary device]a été un échange de coups de feu meurtrier », indique le rapport.

“C’était juste horrible”

Les enquêteurs n’ont pas été en mesure de déterminer de manière concluante qui a tiré les premiers coups de feu, mais un témoin civil se souvient que l’un des frères a tiré le premier.

“Dès que cette camionnette s’est ouverte, le toboggan, ce type a commencé à tirer, ce type a commencé à tirer, la police et la police tombaient et après ça, ‘bang bang’ ça fait. … C’était juste terrible”, a déclaré le témoin au IIO.

Les agents à l’intérieur de la camionnette se sont également souvenus d’avoir fait face à des coups de feu dès que la porte s’est ouverte. L’un d’eux a dit qu’il se souvenait d’avoir entendu le flashbang, “et c’était presque comme une continuation juste avec ça, c’était un autre boum, et puis juste plus de boum, boum, boum”, indique le rapport.

Cet officier a reçu une balle dans la jambe presque immédiatement et est retombé dans la camionnette. Un autre membre de l’équipe était allongé à côté de lui avec des blessures par balle au haut de l’abdomen et à la cuisse, et un troisième criait qu’il avait reçu une balle dans le cou.

Un policier surveille la mort de deux voleurs de banque armés lors d’une fusillade à Saanich, en Colombie-Britannique, le 28 juin 2022. (Kevin Light/REUTERS)

Le médecin de l’équipe, armé d’un simple pistolet, s’est alors avancé devant ses collègues blessés et dans la ligne de tir et a commencé à tirer, selon l’IIO. Le conducteur de la camionnette a également tiré au moins 28 coups de pistolet à travers le pare-brise.

Alors que les membres du GVERT tentaient de s’entraider avec leurs blessures, des agents du service de police de Saanich couraient vers les lieux depuis le nord, indique le rapport. Certains ont commencé à tirer sur les frères, tandis que d’autres ont couru pour aider aux premiers secours.

L’IIO dit que l’un des Auchterlonies a reçu une balle dans la tête alors qu’il tentait de traverser le parking depuis l’endroit où il avait tiré sur la camionnette GVERT.

Le second a été touché à plusieurs reprises alors qu’il tirait sur la camionnette, et des témoins disent l’avoir vu tituber alors qu’il continuait à tirer. Quand il est finalement tombé au sol, la police criait : « Lâchez votre arme », alors qu’il essayait de ramper vers son frère à travers les coups de feu.

MacDonald a déclaré que les officiers étaient justifiés dans leur décision de continuer à tirer sur l’homme rampant parce que ses “actions antérieures ont fourni un soutien significatif à une croyance valable qu’il constituait toujours une menace très réelle”.

Des autopsies ont révélé plus tard qu’un frère avait été touché par trois balles de policiers, l’autre par neuf.

Les frères Auchterlonie étaient de Duncan et n’avaient pas de casier judiciaire. Ils constituaient les deux tiers d’un ensemble de triplés.

Le compte Instagram d’Isaac Auchterlonie, qui a depuis été supprimé, regorgeait de photos d’armes à feu, de références à la guerre et de vidéos de lui et de son frère en tenue de camouflage tirant à la carabine dans la forêt.

Six policiers ont été blessés lors de la fusillade, le dernier étant sorti de l’hôpital en septembre, 71 jours après son admission et qui, selon la police à l’époque, faisait face à une réadaptation considérable après avoir subi de multiples interventions chirurgicales.