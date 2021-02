Face à la peur de l’expulsion, une communauté de migrants de Delhi construit une école de bricolage pour les enfants

Une école informelle peu coûteuse, facile à construire et à démanteler, peut répondre aux besoins éducatifs des migrants et de ceux qui vivent dans des établissements informels à travers l’Inde, a déclaré son concepteur, exhortant les villes à faire plus pour éliminer la menace constante d’expulsion.

ModSkool a été conçu pour les enfants d’agriculteurs vivant le long de la rivière Yamuna à Delhi après la démolition de leur école. Il a été construit avec des matériaux locaux tels que du bambou et de l’herbe séchée en quelques semaines par la communauté.

Le projet, de Social Design Collaborative basé à Delhi, a remporté le mois dernier le célèbre prix Beazley Designs pour l’architecture pour 2020.

« ModSkool concerne le droit à la ville – à qui appartient cette ville et qui décide? » a déclaré Swati Janu, fondateur de l’organisation à but non lucratif.

« Mais au fil du temps, nous avons réalisé qu’il traitait du symptôme, sans s’attaquer au problème du manque de logements permanents pour les migrants et autres communautés pauvres qui sont constamment menacées d’expulsion », a-t-elle déclaré à la Fondation Thomson Reuters.

Plus de 107600 personnes ont été expulsées de force de leur domicile en Inde en 2019, selon les données du Housing and Land Rights Network (HLRN) à but non lucratif à Delhi.

Près de la moitié de toutes les expulsions concernaient de soi-disant campagnes d’embellissement de la ville, en plus de projets d’infrastructure, de programmes de conservation et de gestion des catastrophes, selon le rapport.

Les expulsions peuvent avoir des effets dévastateurs sur l’accès des enfants à l’apprentissage, même si le droit à l’éducation est un droit fondamental en Inde, a déclaré le directeur exécutif du HLRN Shivani Chaudhry.

«La réinstallation dans des sites éloignés et les conditions d’itinérance obligent de nombreux enfants à abandonner l’école, en particulier les filles. Souvent, les enfants n’ont pas les moyens de continuer leurs études», a-t-elle déclaré.

« Le simple fait de démolir une maison détruit non seulement une maison physique, mais le potentiel d’une vie meilleure pour les personnes touchées, en particulier les enfants », a-t-elle ajouté.

Lorsque l’école d’origine pour les enfants d’agriculteurs de la Yamuna a été démolie en 2011 – laissant environ 200 enfants sans accès à l’apprentissage – un travailleur social s’est adressé à Social Design Collaborative pour l’aider à trouver une solution.

Avec la participation de la communauté, Janu et son équipe ont conçu une charpente en acier qui pourrait être facilement érigée et démontée, avec les murs, les portes et les fenêtres en bambou, en bois réutilisé et en herbe séchée – des matériaux que les agriculteurs utilisaient pour leurs maisons.

«Non seulement cette approche était la plus abordable, mais elle a également contribué à créer un sentiment d’appartenance et de fierté au sein de la communauté quand ils ont vu leurs matériaux de construction et leurs processus adoptés à l’école», a déclaré Janu.

Avec l’aide du crowdfunding, l’école a été construite en 2017 par les étudiants, les membres de la communauté et les bénévoles.

Mais il a dû être démantelé un an plus tard à cause d’un litige foncier, et reconstruit en 2019 à un autre endroit.

Près de 15 millions de personnes en Inde vivent sous la menace d’un déplacement, selon le HLRN, avec des expulsions susceptibles de reprendre alors que le gouvernement accélère les projets visant à stimuler la croissance économique à la suite de la pandémie de coronavirus.

Les autorités fédérales ont approuvé l’année dernière un plan de développement de logements locatifs abordables pour les travailleurs migrants dans les villes.

Les écoles informelles auront toujours une place car elles sont vitales pour les communautés qui peuvent ne pas avoir accès aux écoles formelles, a déclaré Janu, qui a reçu plusieurs demandes de renseignements sur ModSkool dans d’autres régions du pays.

«De nombreuses autres écoles informelles sont apparues pendant les verrouillages, lorsque les écoles ont été fermées, car tous les élèves n’avaient pas accès à l’apprentissage en ligne», a déclaré Janu.

« Nous devons reconnaître et légitimer ces espaces. »