Alors que le Japon fait face à la menace imminente de dépeuplement, le pays pourrait avoir recours à la technologie pour sauver sa population. Afin de stimuler son taux de natalité en baisse, le pays financera l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour aider à faire correspondre les célibataires, selon un responsable.

UNE rapport de DailyMail dit que bien que le programme n’évoque peut-être pas des pensées romantiques, la technologie de l’IA peut correspondre à un éventail plus large et plus intelligent de prétendants potentiels, a déclaré le responsable du cabinet. Ce qui est différent avec cette méthode, c’est que la technologie ignorera effectivement les préférences déclarées des utilisateurs en termes d’âge, de niveau de revenu et d’apparence, et mettra plutôt l’accent sur le « quotient émotionnel » pour faire correspondre les prétendants potentiels avec des valeurs, des personnalités et une intelligence émotionnelle similaires.

Le projet intervient après que le gouvernement du nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga envisage d’allouer deux milliards de yens (19 millions de dollars) au cours du prochain exercice pour soutenir les autorités locales qui gèrent des programmes pour aider leurs résidents à trouver l’amour. Selon DailyMail, environ la moitié des 47 préfectures japonaises offrent des services de jumelage et certaines d’entre elles ont déjà inclus des systèmes d’IA, comme l’a indiqué le bureau du cabinet.

La préfecture de Saitama, située juste au nord de Tokyo, a dépensé 15 millions de yens (144000 dollars) au cours de l’exercice jusqu’en mars 2019 et a vu quelque 21 couples se marier. Les données du gouvernement japonais montrent que le nombre de mariages a chuté de 200 000 au Japon de 2000 à 2019. Les services de jumelage traditionnels gérés par l’homme utilisent souvent des formes conventionnelles pour répertorier les intérêts et les passe-temps des gens, mais avec l’aide de systèmes d’IA, une analyse plus avancée de ces données peuvent être effectuées.

DailyMail a cité un responsable qui a déclaré que le gouvernement prévoyait particulièrement d’offrir des subventions aux gouvernements locaux qui exploitent ou lancent des projets de jumelage utilisant l’IA. Le gouvernement espère que ce soutien contribuera à inverser la baisse du taux de natalité du pays, qui a à son tour diminué sa population. Le taux de fécondité du Japon, qui correspond au nombre d’enfants qu’une femme devrait avoir au cours de sa vie, était de 1,36 l’année dernière – ce qui est l’un des plus bas au monde et bien en dessous du taux nécessaire pour maintenir la population d’un pays.

Le vieillissement rapide de sa population est également le résultat d’une longue espérance de vie qui constitue un obstacle majeur pour les décideurs japonais qui tentent de faire en sorte qu’une main-d’œuvre en décroissance puisse payer le coût croissant de l’aide sociale. UNE Rapport 2017 Selon l’Institut national japonais de recherche sur la population et la sécurité sociale, la population du Japon devrait plonger à 88,08 millions en 2065, soit une baisse d’environ 30% par rapport au niveau de 2015.