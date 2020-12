ARLINGTON, Texas: Le secondeur de l’Oklahoma Nik Bonitto est bien conscient que la défense Sooners, même avec toutes les améliorations drastiques jouant son programme Speed ​​D pendant deux saisons, doit faire ses preuves en dehors du Big 12.

Après avoir remporté leur sixième titre de conférence consécutif, les n ° 8 Sooners (8-2) termineront à nouveau la saison dans un match du Six Bowl du Nouvel An contre une attaque de haute puissance de la SEC. Ils jouent dans le Cotton Bowl mercredi soir contre la Floride n ° 10, qui mène le pays au passage bien que son attaque semble soudainement assez différente en raison de certains départs tardifs.

Je pense qu’il y a toujours une idée que nous n’avons pas beaucoup de respect en tant que défenseur lorsque nous jouons contre ce type d’équipes, a déclaré Bonitto. Nous voyons juste une énorme opportunité devant nous de faire nos preuves en tant que défense, et de montrer que nous appartenons à l’un des meilleurs du pays.

Les trois dernières saisons des Sooners se sont terminées par une moyenne de 54 points de défaites contre différentes équipes de la SEC lors des demi-finales des séries éliminatoires de football universitaire. Ils ont accordé 63 points et 692 verges au total à l’éventuel champion national LSU dans le Peach Bowl en décembre dernier, mettant fin à la saison initiale du coordinateur défensif Alex Grinch qui jusque-là avait été très prometteuse.

Le quart-arrière senior de la Floride Kyle Trask, le leader national avec 375 verges par la passe et 43 touchés, a connu son troisième match consécutif de 400 verges par la passe dans une défaite de 52-46 contre l’Alabama n ° 1 dans le match de championnat de la SEC. Les Gators ont en moyenne 41,6 points par match et 7,4 verges par match.

Je pense que ce que vous ne voulez certainement pas faire, c’est encercler un match, un adversaire, et dire que cela dicte une saison entière de travail de cette façon, a déclaré Grinch. Mais dans le même ordre d’idées, le prochain défi est énorme. … Quelle façon de terminer 2020.

Ce défi a quelque peu changé lundi lorsque les receveurs de Floride Trevon Grimes et Kadarius Toney ont annoncé qu’ils contournaient le Cotton Bowl pour commencer à se préparer à leur avenir dans la NFL. Cela laissera Trask et les Gators (8-3) sans leurs trois meilleurs receveurs de passes puisque l’ailier serré All-American Kyle Pitts a déjà déclaré qu’il ne jouerait pas dans un bol pour se concentrer sur la NFL.

Malgré ce qui s’est passé contre LSU à la fin de la saison dernière, les Sooners n’ont alloué que 347 verges au total par match au cours des deux dernières saisons, une amélioration de 77 verges au cours des deux saisons avant que Grinch ne soit embauché par l’entraîneur-chef à l’esprit offensif Lincoln Riley.

Les Sooners entrent dans le match de Cotton Bowl au stade AT&T après avoir alloué seulement 57 points combinés à leurs quatre derniers matchs, leur meilleure séquence en six saisons. Ils ont enregistré près de cinq sacs par match au cours de cette période tout en maintenant leurs adversaires à 303,8 verges au total par match.

Ils sont très actifs sur le plan défensif, a déclaré le coordinateur offensif de Floride Brian Johnson. Sur le front, ils font un excellent travail en poursuivant le football et en perdant des blocs, en ne restant pas bloqués longtemps et en jouant dans le champ arrière. Et au secondaire, je pense particulièrement au coin, ils ont de grandes compétences en balle. Ils jouent avec beaucoup de patience. Ils ont un excellent jeu de jambes et ils jouent sur le ballon quand il est en l’air.

Les Sooners joueront sans le demi de coin senior Tre Brown, qui a eu l’interception décisive lors de leur victoire 27-21 dans le match pour le titre Big 12 contre l’État n ° 12 de l’Iowa. Comme les receveurs de Floride, il se concentre sur le repêchage de la NFL.

Mais les Sooners auront l’ailier défensif junior Ronnie Perkins, leur leader des sacs la saison dernière avant d’être suspendu pour le Peach Bowl. Il n’a pas été réintégré avant le sixième match cette année, mais il compte 5 1/2 sacs au total et au moins 1 1/2 plaqués pour perte dans chacun des cinq matchs qu’il a disputés.

L’Oklahoma, avec une séquence de sept victoires consécutives depuis la défaite de ses deux premiers matchs du Big 12, est deuxième au niveau national cette saison avec seulement 91 verges au sol par match, et est 10e en défense d’efficacité de passe.

«Après avoir subi ces deux défaites au début de la saison, la défense a définitivement remonté la pente. Je ressens vraiment ce changement, a déclaré Perkins. Nous avons d’excellents joueurs partout sur le terrain. Beaucoup de gars qui y ont participé ont pris beaucoup de répétitions dans cette défense au cours des deux dernières années. Ainsi était un groupe confiant. Nous jouons dur, jouons vite.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25