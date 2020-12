LOS ANGELES (AP) – Il n’y a pas longtemps, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, avait l’air d’aller dans des endroits. Le démocrate à deux mandats qui envisageait une candidature à la Maison Blanche en 2020 est devenu un membre du cercle restreint de Joe Biden, puis est apparu comme une possibilité largement discutée de rejoindre le cabinet du président élu.

Cela n’arrivera pas.

Garcetti a révélé jeudi qu’il avait pris son nom hors de considération plus tôt cette semaine, affirmant que la crise des coronavirus qui faisait rage l’avait empêché de se retirer. «C’est le moment de diriger et de ne pas partir», a-t-il déclaré, tout en révélant qu’il était en quarantaine après que sa fille de 9 ans ait été testée positive pour le coronavirus. Garcetti a été testé négatif.

L’annonce marque une chute inattendue pour le maire, qui a déclaré qu’il était courtisé par Biden pour venir à Washington, bien qu’il n’ait pas précisé pour quel poste.

Cela a également confirmé ce qui devenait de plus en plus évident. Six semaines après le jour du scrutin, Biden avait occupé la plupart des postes d’administration prisés. Lorsque Biden a annoncé son choix pour le poste de secrétaire à la Santé ce mois-ci, c’est un autre Californien lié à Los Angeles qui a été choisi: le procureur général de l’État Xavier Becerra.

Les titres récents n’ont pas aidé Garcetti, qui a vu sa popularité chuter après avoir été réélu en 2017 avec plus de 80% des voix.

L’un de ses anciens adjoints au maire a été inculpé de corruption dans le cadre d’une enquête fédérale en cours à l’hôtel de ville. Pendant des jours, les manifestants de Black Lives Matter ont frappé des tambours devant sa résidence officielle pour exhorter Biden à ne pas choisir Garcetti pour un poste. Et le maire est entraîné dans un procès qui allègue qu’un ancien haut fonctionnaire a harcelé sexuellement l’un des gardes du corps de la police du maire alors que Garcetti l’ignorait ou en riait. Le maire nie les allégations.

Pendant ce temps, les lits d’hôpitaux sont à court alors que les cas de coronavirus montent en flèche, le taux de meurtres de la ville grimpe, une crise des sans-abri se poursuit sans relâche et des licenciements pourraient se produire pour des centaines de policiers et d’autres travailleurs de la ville en raison de réductions budgétaires.

« Il se passe tellement de choses qu’il ne peut pas contrôler », a déclaré Jaime Regalado, ancien directeur exécutif du Pat Brown Institute of Public Affairs de la California State University, Los Angeles, avant l’annonce du maire.

«Le moment est malheureux», a déclaré Regalado. «L’équipe de Biden lit le journal.»

Garcetti n’a pas précisé quand il a pris sa décision, mais plusieurs postes convoités considérés comme concordant avec ses références de grande ville, tels que le secrétaire aux transports ou au logement ou le conseiller en climat intérieur, ont récemment été pris.

Pour le transport, Biden s’est tourné vers un maire différent: l’ancien candidat à la présidentielle Buttigieg, qui dirigeait auparavant South Bend, Indiana.

Pour l’instant, tandis que d’autres se préparent à diriger le pays, Garcetti, 49 ans, aidera à planifier le parti réduit pour accueillir Biden à la Maison Blanche, tout en faisant face à la pandémie chez lui.

Le jour où Becerra a été choisi comme secrétaire à la Santé, Garcetti a été nommé l’un des coprésidents du comité inaugural de Biden, un poste nettement moins prestigieux. Garcetti était auparavant l’un des coprésidents de la campagne nationale de Biden et a siégé au comité qui a examiné son bassin de candidats à la vice-présidence.

La transition de Biden n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Biden a construit un cabinet historiquement diversifié, de sorte que les racines italo-juives-mexicaines du maire ne se sont pas distinguées par une considération particulière. Pendant ce temps, l’administration semblait suffisamment approvisionnée en Californiens: avec Becerra, le sénateur de l’État d’origine Kamala Harris devrait devenir vice-président.

D’autres nominés à Biden ont également des relations avec la Californie: l’ancienne gouverneure du Michigan, Jennifer Granholm, choisie comme secrétaire à l’énergie, vit à Oakland, en Californie, et enseigne à l’Université de Californie à Berkeley.

« Ils aiment la diffusion autour des goodies », a déclaré le politologue de l’Université Rutgers Ross Baker dans un e-mail.

Garcetti, un Ivy Leaguer et un boursier Rhodes qui a passé deux décennies dans le gouvernement de la ville en tant que maire ou conseiller municipal, a passé des mois à réfléchir à sa propre élection présidentielle avant de se retirer au début de 2019. Il a rehaussé son profil national en faisant campagne et en collectant des fonds pour les démocrates. candidats et États parties à travers le pays.

Lorsqu’il a annoncé qu’il ne deviendrait pas candidat, il a dit « vous devriez terminer le travail que vous vous êtes fixé ».

Son mandat se termine en 2022. Il n’avait parlé que de manière elliptique de la possibilité d’aller à Washington mais, jusqu’à jeudi, n’avait pas mis fin aux spéculations selon lesquelles il pourrait rejoindre Biden.

Il commencera 2021 dans un fauteuil de témoin après qu’un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a ordonné jeudi que le maire soit déposé au plus tard le 30 janvier dans le procès pour harcèlement sexuel contre l’ancien conseiller de Garcetti, Rick Jacobs.

En octobre, Garcetti a déclaré avoir rompu ses liens avec Jacobs, son ancien chef de cabinet adjoint et confident politique de longue date, et a de nouveau nié avoir été témoin de quoi que ce soit d’inapproprié. Jacobs a contesté les allégations.

Les accusations de complot fédéral, de corruption et de fraude contre l’ancien maire adjoint Raymond Chan soulèvent également la possibilité de divulgations embarrassantes pour Garcetti.

Si une nomination était venue, le portefeuille progressiste de Garcetti aurait pu en faire une cible dans un Sénat contrôlé par les républicains.

Los Angeles s’est déclarée soi-disant ville sanctuaire sous sa surveillance, et LA a sa propre version du Green New Deal, qui envisage la plupart des voitures fonctionnant à l’électricité et la plupart de l’énergie provenant de sources solaires ou d’autres sources renouvelables. Garcetti a également cofondé le programme d’action national pour le climat des maires pour faire progresser les mesures visant à ralentir le réchauffement climatique.

Il a été sévèrement critiqué par Black Lives Matter, qui a organisé une série de manifestations devant la Getty House, la résidence officielle du maire près du centre-ville. Les militants ont scandé «Block Garcetti» et ont déclaré que son bilan en matière de transport, d’itinérance et de maintien de l’ordre l’avait disqualifié d’un poste dans l’administration Biden.

Il y aurait certainement eu un problème d’image pour Garcetti s’il s’était éloigné de la ville face à la pandémie, à un énorme déficit budgétaire et à une économie en difficulté.

Garcetti l’a dit lors d’un briefing en ligne sur les virus jeudi. «J’ai besoin d’être ici maintenant», dit-il.

Pourtant, il reste possible que Garcetti rejoigne l’administration ultérieurement, peut-être après avoir quitté la mairie.

« Joe Biden m’a dit ces dernières années qu’il était très intéressé par ma venue à Washington », a déclaré Garcetti. «Il y avait des choses sur la table pour moi.»