Face-à-face avec téléphone à clapet : Phantom V Flip 5G contre Motorola Razr contre Galaxy Z Flip 5

Vous n’avez peut-être jamais entendu le nom Tecno auparavant. Mais le fabricant de téléphones chinois semble déterminé à se faire un nom à l’échelle mondiale. Après avoir lancé un superbe téléphone pliable au début de cette année, il est de retour avec un téléphone à clapet à 600 $, ce qui fait du Phantom V Flip 5G le téléphone à clapet le plus abordable actuellement sur le marché.

L’une des caractéristiques remarquables du V Flip 5G est son écran à couverture circulaire, qui est visuellement frappant et peut être transformé en un affichage permanent. Tecno l’appelle l’écran de couverture de la planète, et il semble avoir un langage de conception cohérent par rapport au Phantom V Fold, le pliable de style livre de la société lancé en février. De plus, le V Flip dispose d’une batterie de 4 000 mAh et est livré avec un chargeur de 45 W et un étui de protection.

Cependant, le premier téléphone à clapet de Tecno intervient dans un contexte de concurrence croissante dans la sous-catégorie des téléphones à clapet. Motorola a annoncé cette année son Razr 2023 – qui aura un prix moins cher que le 1 000 $ RazrPlus – juste avant que Samsung ne dévoile le Galaxy Z Flip 5.

Le Phatom V Flip offre certaines fonctionnalités phares à ce prix réduit, mais vous devrez peut-être également faire des compromis sur certaines fonctionnalités que vous obtenez chez ses concurrents plus chers. Les plus grandes différences, du moins sur le papier, résident dans le processeur, les caméras, la conception de l’écran de couverture (et probablement aussi la convivialité) et l’indice IP. Le Razr 2023 et le Galaxy Z Flip 5 ont des écrans carrés plus grands, tandis que Tecno a cet écran rond unique. Tecno dit que l’écran de couverture peut être utilisé pour afficher des widgets. En comparaison, le Motorola Razr peut exécuter des applications entières et le Z Flip 5 adopte une approche plus organisée en autorisant uniquement les applications et les widgets conçus pour être utilisés sur son écran plus petit.

Vous obtenez également une caméra de moins. Le V Flip 5G dispose d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, mais ne dispose pas d’un deuxième appareil photo ultra-large, que l’on retrouve sur chacune des offres de ses rivaux. Sur le devant, on retrouve une caméra selfie de 32 mégapixels. Le Phantom V Flip dispose également d’un processeur Mediatek 8050, qui est un cran en dessous du Snapdragon 7 Gen 1 utilisé dans le Razr 2023. Le Galaxy Z Flip 5, quant à lui, fonctionne sur le chipset haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Il n’existe pas non plus d’indice IP officiel pour la résistance à l’eau et à la poussière sur le Phantom V Flip.

