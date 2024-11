Façades plissées pour les logements Yama-Tani par Kengo Kuma & Associates

Le studio d’architecture japonais Kengo Kuma & Associates a réalisé Yama-Tani, un immeuble résidentiel en bois à Paris avec une façade sculpturale conçue pour « animer la rue ».





Yama-Tani, qui signifie vallée de montagne en japonais, présente des plis de bois de châtaignier tombant en cascade le long de sa façade donnant sur la rue à des angles décontractés pour créer des motifs d’ombre et de lumière.

« En jouant avec son pli, la façade principale sur rue revisite le relief du sommet de la montagne et de la vallée », précise Kengo Kuma & Associés.

« Chaque section de bois reçoit le soleil suivant sa course », poursuit le studio. « Cette façade principale brise la linéarité et anime la rue – une vibration particulière qui rend le bâtiment unique. »

Insérée dans une petite rue nommée Passage Crimée, la structure de cinq étages vise à offrir des logements au caractère « villageois » en harmonie avec les immeubles bas environnants.

Conçu par Kengo Kuma & Associates en collaboration avec le développeur REI HabitatYama-Tani comprend 11 appartements accessibles depuis la rue par une cour extérieure centrale.

Dans le but de donner aux résidents un lien avec la nature, tous les appartements disposent d’une forme d’espace extérieur, comprenant des balcons, des terrasses, des loggias et des toits.

« Les logements sont desservis par des couloirs de distribution extérieurs, qui apportent une fluidité entre l’extérieur et l’intérieur, ainsi que de la porosité et de la douceur pour se sentir calme et plus connecté à la saison et à la météo », a déclaré Kengo Kuma & Associates.

Sa structure est construite à partir de bois français local, comprenant des poutres et des colonnes en bois, des murs à ossature bois et des dalles de panneaux à copeaux orientés (OSB).

Le coin sud-est de Yama-Tani est en retrait pour maximiser la quantité de lumière naturelle dans la cour centrale, dont les façades sont revêtues de sapin de Douglas.

« Les essences de bois sont choisies en fonction du design attendu : le châtaignier pré-vieilli pour la façade sur rue principale est suffisamment dur pour permettre une jonction plissée précise, et le sapin de Douglas pour la façade sur cour devient naturellement argenté avec le temps », a déclaré Kengo Kuma & Associates. .

Kengo Kuma & Associates a été fondée par l’architecte japonais Kengo Kuma en 1990. D’autres projets récemment réalisés par le studio incluent une extension d’un centre d’art de Lisbonne avec une grande verrière et un musée à Séoul enveloppé de tuyaux en aluminium suspendus.

La photographie est de Sergio Grazia.

Crédits du projet :

Architecte: Kengo Kuma & Associés

Ingénierie: EQO Ingénierie, S2T Fluids et AÏDA Acoustic

Gestion de chantier : Ingénierie EQO

Entreprise de construction : Rubner et Rehago