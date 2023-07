FAC veut vous aider à choisir des appareils intelligents sécurisés avec une nouvelle étiquette

L’achat d’un nouvel appareil domestique intelligent pourrait sembler un peu plus sûr à l’avenir, si une proposition annoncée mardi par la Federal Communications Commission entre en vigueur.

Selon la proposition programme (PDF), qui devrait être accepté, les appareils intelligents compatibles avec Internet (pensez à Amazon Echo, Google Nest et au-delà) qui répondent aux normes de sécurité de la FCC porteront une marque de confiance américaine Cyber ​​– un logo d’un bouclier que les consommateurs peuvent rechercher avant d’acheter. Il sera également assis à côté d’un code QR, afin que vous puissiez scanner pour plus d’informations.

Pour obtenir l’un de ces labels, les entreprises et les produits devraient répondre aux critères de cybersécurité définis par l’Institut national des normes et de la technologie, selon une maison blanche. communiqué de presse. Cela inclut des critères concernant des éléments tels que la protection des données, les mots de passe par défaut, les mises à jour logicielles et les capacités de détection des incidents.

L’étiquette en attente et le programme derrière celui-ci « élèveront la barre » de la cybersécurité à la maison, a déclaré l’administration Biden-Harris dans le communiqué. La FCC l’a décrit comme fonctionnant de la même manière que le programme Energy Star étiquette les appareils les plus éconergétiques.

« Une interconnexion accrue entraîne également des risques accrus pour la sécurité et la confidentialité », a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans l’annonce de la commission. « Aujourd’hui, je propose que la FCC établisse un nouveau programme d’étiquetage de cybersécurité afin que les consommateurs sachent quand les appareils répondent aux normes de sécurité largement acceptées. »

En savoir plus: Amazon paiera 30 millions de dollars pour les violations de la vie privée de Ring et d’Alexa : Conseils pour protéger les données de votre maison intelligente

Quels appareils peuvent recevoir une étiquette ?

Le programme US Cyber ​​Trust Mark n’est pas encore en vigueur, donc aucun détail exact n’est gravé dans le marbre pour le moment. Mais, selon la Maison Blanche, une gamme complète d’appareils intelligents serait éligible à un label, y compris, mais sans s’y limiter :

Selon la Maison Blanche, les grandes entreprises qui fabriquent ces appareils ont exprimé leur soutien, notamment Amazon, Google, Samsung, Logitech et bien d’autres.

Quand la proposition entrera-t-elle en vigueur ?

Il n’est pas clair pour le moment quand l’étiquette sera déployée au niveau des consommateurs.

La FCC a déclaré que le programme pourrait être « opérationnel d’ici la fin de 2024 ». Mais avant qu’il n’entre en vigueur, la Commission devra le voter officiellement, suivi d’une période de commentaires publics.

La FCC demande mardi à faire enregistrer son label en tant que marque nationale auprès de l’Office américain des brevets et des marques.

En savoir plus: Aide-mémoire sur la sécurité à domicile : nos meilleurs conseils pour assurer la sécurité de votre maison