FAC émet un record de cesser et de s’abstenir pour mettre fin aux appels automatisés d’escroqueries hypothécaires ciblées

La Commission fédérale des communications a pris des mesures mardi — son deuxième ordonnance de cesser et de s’abstenir concernant les appels automatisés cette année — pour “fermer une apparente campagne d’escroquerie par appels automatisés axée sur les propriétaires”, selon un communiqué.

La société de courtage immobilier MV Realty, basée en Floride, est accusée d’avoir mené une campagne d’appels automatisés potentiellement illégale appelée “des millions de personnes inscrites au registre national des abonnés auto-exclus” et a laissé des millions de messages vocaux préenregistrés. Les appels automatisés et les messages vocaux préenregistrés “incluaient des messages offrant aux propriétaires plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars en échange de la signature d’un accord d’inscription exclusif de 40 ans avec MV Realty”, selon la FCC.

La société a apparemment utilisé la plate-forme de numérotation PhoneBurner, qui a ensuite envoyé du trafic au fournisseur de services vocaux Twilio, pour passer les appels non sollicités. Le Bureau d’application de la loi de la FCC a identifié 11 949 374 appels passés aux numéros enregistrés DNC par PhoneBurner et MV Realty.

Bien que ce ne soit pas le travail de la FCC de prendre des mesures directes contre MV Realty et ses pratiques commerciales, elle peut mettre fin aux appels automatisés présumés illégaux. Mardi, le Bureau de l’application de la loi de la FCC a ordonné à PhoneBurner de cesser de faciliter les appels automatisés et a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Twilio exigeant que la société ne transmette plus les appels. Twilio est désormais le plus grand fournisseur de services vocaux à avoir reçu une lettre de cessation et d’abstention de la FCC, selon le communiqué.

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a commenté l’action en déclarant que “les escroqueries hypothécaires sont parmi les types d’appels automatisés les plus pernicieux que nous voyons. Envoyer ces appels indésirables à des propriétaires en difficulté financière simplement pour leur offrir des produits et services trompeurs est inadmissible. C’est pourquoi nous fermons résilier ces appels en ce moment.”

La FCC a reçu environ 1 500 plaintes d’appels indésirables liées aux services hypothécaires en 2022. Un représentant n’a pas pu dire combien de ces plaintes, le cas échéant, étaient liées à MV Realty.

MV Realty n’a pas répondu à une demande de commentaire.