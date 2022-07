FAC crée un programme incitatif pour réduire la fracture numérique sur les terres tribales

Cette histoire fait partie Franchir le fossé du haut débitla couverture de CNET sur la façon dont le pays s’efforce d’universaliser l’accès au haut débit.

La Federal Communications Commission veut faciliter l’accès des communautés tribales accès au spectre sans fil pour fournir des services haut débit et mobiles dans les régions où les fournisseurs traditionnels de services à large bande et sans fil n’offrent pas de service.

Jeudi, l’agence a voté à l’unanimité pour établir le programme d’incitation à la concurrence améliorée (ECIP) qui offrira des incitations aux grands opérateurs comme AT&T, Verizon et T-Mobile pour mettre leur spectre sans fil inutilisé à la disposition des petits opérateurs et des groupes tribaux, afin qu’ils puissent établir service dans les zones non desservies. L’espoir est que ce programme, ainsi que d’autres programmes de FAC comme le Fonds de service universelainsi que de nouveaux efforts comme le Programme large bande, équité, accès et déploiement et Programme de connectivité abordableaidera combler la fracture numérique.

“Peu importe qui vous êtes ou où vous vivez, vous devez avoir accès aux communications modernes pour avoir une chance de réussir au 21e siècle”, a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué. “C’est pourquoi la Federal Communications Commission poursuit une politique de haut débit à 100 %”. En d’autres termes, nos efforts ne s’arrêteront pas tant que nous n’aurons pas apporté un haut débit abordable et fiable à 100 % des États-Unis.”

Afin d’atteindre cet objectif, Rosenworcel a déclaré que la FCC fait preuve de créativité dans les programmes et les incitations qu’elle crée pour inciter davantage de fournisseurs de services à construire des infrastructures là où elles sont le plus nécessaires, à savoir les terres tribales et les communautés rurales.

Un problème coûteux

La fracture numérique est un problème que les décideurs politiques tentent de résoudre depuis des décennies. Malgré les milliards de dollars dépensés chaque année par le gouvernement fédéral pour connecter davantage d’Américains aux États-Unis, il y a encore des millions de personnes qui n’ont pas accès à un accès haut débit fiable et abordable.

Construire des réseaux dans l’Amérique rurale coûte incroyablement cher, et dans certains endroits, c’est presque impossible. Le terrain peut être un problème avec les chaînes de montagnes ou le mauvais temps rendant le déploiement difficile et plus coûteux. Mais le plus grand obstacle dans les régions rurales et tribales est plus souvent dû à la faible densité de population. Les fournisseurs de large bande n’offriront tout simplement pas de service s’ils ne peuvent pas obtenir suffisamment de clients pour le payer.

La façon dont la FCC a structuré ses enchères de spectre sans fil a également aggravé ce problème économique. Les licences de spectre sans fil vendues aux enchères par la FCC, qui se vendent souvent pour des milliards de dollars, couvrent généralement de vastes zones géographiques, qui peuvent atteindre des dizaines de milliers de kilomètres carrés. En conséquence, les licences sont trop chères pour les petits acteurs et vont souvent aux transporteurs nationaux, qui peuvent se permettre les prix élevés.

Mais parce qu’il est plus rentable de déployer des services dans des villes et des banlieues plus denses, les grands transporteurs y dépensent généralement des ressources tout en limitant le déploiement dans les communautés rurales au minimum requis par la FCC, selon le groupe d’intérêt public Public Knowledge. Le résultat est un écart persistant dans la couverture, les communautés rurales et tribales étant perpétuellement laissées pour compte.

La FCC espère qu’en facilitant et en incitant davantage les grands opérateurs à louer leur spectre à des opérateurs plus petits et à des communautés tribales pour construire leurs propres réseaux, elle pourra contribuer à atténuer ce problème.

“Nous savons qu’à l’heure actuelle, certains fournisseurs de services sans fil ont accès à des ondes que d’autres pourraient être mieux placées pour déployer”, a déclaré Rosenworcel. “Mais dans le passé, nos règles n’ont pas toujours facilité l’obtention de ressources de spectre pour ceux qui veulent construire dans les endroits qui en ont le plus besoin. Ce nouveau programme aidera à résoudre ce problème en créant de meilleures incitations.”

Des incitations qui pourraient aider

Plus précisément, la FCC prévoit de récompenser les opérateurs qui utilisent leurs licences pour créer de nouvelles opportunités pour les petits opérateurs ou les communautés tribales en partitionnant, désagrégeant ou louant leur spectre, a déclaré Rosenworcel. Ces incitations comprennent l’offre aux titulaires de licences de spectre de durées de licence plus longues, des extensions des obligations de construction et des exigences de construction plus flexibles.

“C’est un moyen de s’assurer que le spectre dans les zones rurales va bien à ceux qui sont les plus susceptibles de l’utiliser”, a-t-elle ajouté.

Les efforts de la FCC pour combler davantage les lacunes de couverture dans les zones rurales et sur les terres tribales surviennent alors que les États se préparent à commencer à déployer le Programme BEAD (Broadband Access Equity and Deployment) de 42,5 milliards de dollars, qui a été créé par la législation bipartisane sur les infrastructures promulguée l’année dernière. En vertu de cette législation et sous la direction de l’Administration nationale des télécommunications et de l’information, les États reçoivent des fonds qu’ils distribueront aux fournisseurs pour construire des infrastructures dans les zones non desservies.