Fabyan Windmill à Genève est désormais ouvert pour la saison tous les dimanches – Shaw Local

Le moulin à vent Fabyan ouvre pour la saison le dimanche 4 juin et sera ouvert de 13 h à 16 h le dimanche jusqu’au premier week-end d’octobre.

Le moulin à vent est situé dans la réserve forestière de Fabyan, 1500 Crissey Ave., Genève.

Selon le District de réserve forestière du comté de Kane, Réserve forestière de Fabyan faisait autrefois partie de la succession de George et Nelle Fabyan. Ils sont venus dans la vallée de la rivière Fox au début des années 1900 et ont acheté une ferme et 10 acres sur la rive ouest de la rivière Fox.

Le Forest Preserve District du comté de Kane a acheté le domaine de 300 acres après leur décès en 1936 et 1939.

Le moulin à vent est situé du côté est de la réserve forestière de Fabyan, près de la route 25. La structure mesure 68 pieds et a été construite par Louis Blackhaus, un artisan allemand, entre 1850 et 1860.

Le moulin à vent était à l’origine situé dans ce qui est aujourd’hui Lombard, mais George Fabyan l’a acheté et il a été déplacé dans son domaine. Il a été restauré par le fabricant de moulins à vent hollandais Lucas Verbij et a été ouvert au public en 2005.

Le moulin à vent de Fabyan est inscrit au registre national des lieux historiques.

Des meuniers bénévoles forment et font fonctionner le moulin. Des guides touristiques bénévoles ou des docents organisent des visites le dimanche après-midi.

Toute personne intéressée à devenir bénévole au moulin à vent doit contacter le coordonnateur des bénévoles au 630-762-2741 ou envoyer un courriel à [email protected]

Des visites privées sont disponibles sur rendez-vous. Appelez le 630-232-5980.