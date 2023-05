Fabyan Villa Museum à Genève est maintenant ouvert pour la saison avec des heures et une capacité élargies – Shaw Local

Le Fabyan Villa Museum de Genève, conçu par le célèbre architecte Frank Lloyd Wright, est maintenant ouvert pour la saison avec des horaires élargis et une capacité pour plus de visiteurs.

Selon un communiqué de presse, le musée sera ouvert de midi à 16 h les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 30 septembre. Les visites guidées commencent à midi, tandis que les visites autoguidées seront disponibles de 13 h à 16 h.

Le Fabyan Villa Museum raconte l’héritage du colonel George et de Nelle Fabyan, tous dans leur maison conçue par Frank Lloyd Wright en 1907. Le musée contient la collection privée des Fabyans d’artefacts chinois et japonais, des spécimens d’histoire naturelle, des meubles originaux et plus encore, indique le communiqué.

Les expositions décrivent les importantes réalisations scientifiques d’Elizebeth Smith-Friedman en matière de décryptage de code, ainsi que l’acoustique que le colonel Fabyan a financé dans les laboratoires qu’il a construits sur sa propriété.

Les billets peuvent être achetés à ppfv.org/fabyan-villa-museum pour la visite guidée à 10$ par personne. Les visites autoguidées coûtent 5 $ par adulte, 3 $ pour les enfants de 5 à 17 ans et gratuit pour les enfants de 4 ans et moins.

Le jardin japonais Fabyan est également accessible au public.

Le jardin est ouvert au public les mercredis et dimanches, de 13 h à 16 h jusqu’au 27 septembre. La visite du jardin est gratuite pendant les heures d’ouverture, mais les dons sont appréciés.

Le musée Fabyan Villa et le jardin japonais sont situés à l’intérieur de la réserve forestière de Fabyan West au 1925 S. Batavia Ave. à Genève. Le stationnement est disponible dans le parking le plus au nord de la réserve forestière. Une marche de 200 mètres depuis le parking est nécessaire pour atteindre le jardin japonais Fabyan, avec une autre marche de 100 mètres en montée depuis le jardin pour atteindre le musée de la villa Fabyan.

Preservation Partners of the Fox Valley exploite le musée et le jardin dans le cadre d’un accord avec le Forest Preserve District du comté de Kane.

Pour plus d’informations, appelez Preservation Partners au 630-377-6424 ou visitez www.ppfv.org.