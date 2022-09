Fabulous Lives of Bollywood Wives Saison 2 a Twitter faisant ressortir le pop-corn une fois de plus

La saison 2 de The Fabulous Lives of Bollywood Wives est tombée sur Netflix et a également surpris les téléspectateurs avec un cross-over que personne n’a vu venir. En vint Sima Taparia de Indian Matchmaking, là pour trouver un partenaire pour Seema Sajdeh, qui a récemment divorcé de Sohail Khan. En plus d’expliquer pourquoi ils ont divorcé, Seema a également déclaré qu’elle pourrait aimer les femmes, avant d’ajouter qu’elle plaisantait. Maheep Kapoor a révélé que son mari, Sanjay Kapoor, l’avait une fois trompée.

La saison, comme on pouvait s’y attendre, contient beaucoup de fourrage pour que Twitter passe une journée sur le terrain. Le camée de Gauri Khan a reçu beaucoup d’amour de Twitterati.

Je suis dans ma chambre, il fait noir et je regarde 4 tantes riches parler et pleurer sur le point de se faire frapper par un raisin #FabulousLivesOfBollywoodWives pic.twitter.com/ENqe2poifc — rubuuu (@rubu_is) 2 septembre 2022

C’est enfin arrivé… l’émission de fiction fantastique tant attendue sur d’étranges créatures mythiques d’un monde différent et les grandes luttes bouleversantes auxquelles elles sont confrontées Mais assez parlé #FabulousLivesofBollywoodWives

Saison 2 … https://t.co/JUjxBcWB0M — Suchin Mehrotra (@suchin545) 2 septembre 2022

Je viens de terminer le premier épisode de #FabulousLivesOfBollywoodWives . Je le savais d’avant que je suis discret va l’aimer Meilleure ligne “qu’en est-il du plastique sur trois de vos visages ?” Et la seule personne sensée semble être Seema ️ (IDK POURQUOI JE FAIS CE COMMENTAIRE) – Hardik Shah (@hardikshah9719) 2 septembre 2022

Comment ces gens ont-ils vécu toute leur vie à Mumbai qui prétend être de grands mordus de Bollywood et agissent toujours comme s’ils ne savaient pas parler hindi

Kisse fudde bna rhe ho#FabulousLivesOfBollywoodWives — gangsta⚡️ (@its_zaalima) 2 septembre 2022

Elle a parlé au nom de stan twitter. #FabulousLivesofBollywoodWives pic.twitter.com/u89VmcuLbW — ☘️ (@nesaranodu) 2 septembre 2022

Jugeons Kardashians 1er exemplaire #FabulousLivesOfBollywoodWives — M♡ (@_rarissimee) 3 septembre 2022

Fabulous Lives of Bollywood Wives met en vedette la femme de Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor, la femme de Chunky Pandey, Bhavana Pandey, la femme de Samir Soni, Neelam Kothari, et l’ex-femme de Sohail Khan, Seema Sajdeh, dans les rôles principaux. En dehors d’eux, les acteurs de Bollywood Arjun Kapoor, Ananya Panday, Chunkey Panday, Bobby Deol, Jackie Shroff, Gauri Khan, Sanjay Kapoor, le rappeur Badshah et Karan Johar ont des camées.

