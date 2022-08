Fabulous Lives of Bollywood Wives 2 : Shah Rukh Khan à nouveau dans la série ? Bhavana Pandey fait une GRANDE révélation

Netflix est prêt à déployer la deuxième saison de Fabulous Lives of Bollywood Wives sur la plateforme OTT. Il est diffusé à partir du 2 septembre 2022. L’émission met en vedette Maheep Kapoor, Bhavana Panday, Neelam Kothari Soni et Seema Sajdeh. C’est un fait connu que ces femmes sont des besties dans la vraie vie. La bande-annonce de la deuxième saison a reçu une bonne réponse. On dirait qu’il est chargé de culot et de drame. Au cours de la première saison, nous avons eu des camées de Karan Johar, Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor, Malaika Arora, Shah Rukh Khan, Gauri Khan, Shanaya Kapoor et d’autres. Comme nous le savons, Karan Johar est très proche de ces dames, tout comme Gauri Khan. Shanaya Kapoor est la fille de Maheep Kapoor et Sanjay Kapoor.

La superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, est une amie proche de toutes ces dames. Ils sont des habitués des soirées à Mannat. Nous avons également vu comment ils se sont ralliés au couple lorsqu’Aryan Khan a été détenu dans l’affaire de la drogue. Dans une interview avec Pinkvilla, ils se sont ouverts sur ce que Shah Rukh Khan a dit à propos de l’émission. Neelam a déclaré qu’elle ne savait pas s’il avait regardé la première saison, mais Bhavana Pandey a révélé qu’il les avait en effet félicités. Bhavana Pandey a déclaré qu’elle ne pensait pas avoir vu toute la série, mais il leur a souhaité le succès. Il semble qu’il était très heureux pour eux. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait encore fait une apparition, Maheep Kapoor aurait déclaré: “Nous ne vous disons pas cela. Regardez l’émission pour en savoir plus.”

Le tournage de la deuxième saison s’est terminé en février 2022. L’émission est réalisée par Dharmatic Entertainment, le label numérique de Dharma. Shah Rukh Khan est prêt à faire un grand retour avec Pathaan. Il met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Il fait également Jawan d’Atlee avec Nayanthara, Vijay Sethupathi et Sanya Malhotra. Il a terminé un programme de Dunki à Londres avec Taapsee Pannu.