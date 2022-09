Fabulous Lives of Bollywood Wives 2: Maheep Kapoor fait une GRANDE révélation sur la liaison extraconjugale de Sanjay Kapoor; dit: ‘Je suis sorti avec Shanaya’

Cela fait 25 ans que Maheep Kapoor et Sanjay Kapoor sont mariés. Ils sont les parents de leurs enfants, leur fille Shanaya et leur fils Jahaan. Alors que tout peut sembler hunky-dory à l’heure actuelle, Maheep a fait une grande révélation sur la liaison extraconjugale de Sanjay au cours des premières années de leur mariage. Elle a révélé qu’elle avait même quitté son mariage et quitté la maison avec sa fille Shanaya après avoir appris que Sanjay l’avait trompée.

Dans le dernier épisode de Fabulous Lives Of Bollywood Wives 2, Maheep a fait la révélation de son mariage troublé avec Seema Sajdeh, qui a récemment demandé le divorce avec Sohail Khan après 24 ans de mariage. Maheep a déclaré qu’elle se défendait mais qu’elle avait un nouveau-né et que sa première priorité était son enfant.

Elle a ajouté qu’elle devait à sa fille, à leur incroyable père et à elle-même d’avoir changé d’avis pour sauver son mariage. Elle a ajouté qu’elle aurait regretté sa décision toute sa vie s’il avait brisé sa famille. Elle pense que ses enfants et son mari ont besoin de ressentir la paix lorsqu’ils rentrent à la maison et Sanjay la leur donne. “Je voulais que mon mariage fonctionne. À tout prix. Et je l’ai fait égoïstement pour moi et pour mon enfant. Ce n’était pas du tout un compromis. C’était pour moi”, a-t-elle déclaré.

Lorsque Seema a demandé à Maheep si elle avait pardonné à Sanjay son “indiscrétion”, elle a dit que tout ce qui s’était passé dans le passé devait rester dans le passé. Elle est reconnaissante qu’ils aient tous les deux évolué et qu’ils aient voulu dire aux gens que le mariage n’est pas un hunky-dory, qu’il y aura des défis et qu’ils doivent le faire fonctionner ensemble.

Dans son interview avec India Today, Maheep a également révélé que Sanjay et sa famille ne savent pas qu’elle a parlé de son mariage troublé dans la série Web, ajoutant qu’ils sauront quand l’épisode sera diffusé sur la plateforme de streaming.