Fabuleux Renard ! Sentier aquatique désigné comme sentier aquatique national – Shaw Local

Le fabuleux renard ! Water Trail est l’un des neuf sentiers à travers les États-Unis sélectionnés comme National Recreation Trail en 2023, ont annoncé les responsables du comté de Kane dans un communiqué de presse.

Le sentier a rejoint un réseau distinctif de sentiers aquatiques récréatifs à travers les États-Unis avec une désignation nationale, qui a été établie par le National Trails System Act de 1968. Cette loi a fait de la politique fédérale de reconnaître, de promouvoir et d’accroître l’accès aux loisirs de plein air, selon La version.

Le fabuleux renard ! Water Trail est un sentier existant qui va du cours supérieur du comté de Waukesha, dans le Wisconsin, à la frontière sud du comté de Kendall. À 158 miles de long et avec plus de 70 points d’accès, le sentier aquatique offre aux pagayeurs la possibilité de profiter et d’explorer des communautés dynamiques du Midwest et des paysages variés le long de la rivière Fox, indique le communiqué.

L’équipe d’intervenants des deux États qui a aidé à développer le Fabulous Fox! Water Trail a demandé la désignation par l’intermédiaire du National Park Service en novembre 2022. Le secrétaire américain à l’Intérieur a annoncé le Fabulous Fox! Water Trail a été sélectionné pour la désignation le 3 juin.

Le sentier comprend actuellement une signalisation et comprendra des améliorations stratégiques de l’infrastructure à l’avenir pour améliorer l’accès au sentier aquatique et encourager le canotage, la pêche, la visite de sites historiques / culturels, les repas dans les restaurants locaux et le shopping, selon le communiqué.

Des cartes, des itinéraires et plus d’informations sur le sentier peuvent être trouvés sur https://fabulousfoxwatertrail.org.