Fabrizio Romano confirme que Thomas Tuchel a rejeté le poste de Man United après avoir rencontré Sir Jim Ratcliffe – Man United News And Transfer News

L’expert en transfert Fabrizio Romano a confirmé que Thomas Tuchel avait choisi de ne pas accepter le poste de Manchester United après s’être entretenu avec le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe.

L’ancien manager de Chelsea et du Bayern Munich est devenu l’un des principaux candidats pour remplacer Erik ten Hag, sous le feu des critiques, à Old Trafford.

Ten Hag a supporté le poids de la très mauvaise saison 2023/24 de United et même le triomphe de la FA Cup contre Manchester City à Wembley ne semble pas avoir fait grand-chose pour consolider sa position de coach de United.

Depuis plus de deux semaines, les chefs de club dirigés par INEOS organisent un bilan de fin de saison, dont les conclusions et les résultats devraient déterminer le sort de Ten Hag.

Au milieu de tout cela, il est entendu que United a maintenu des contacts avec des représentants de remplaçants potentiels du Néerlandais, notamment Gareth Southgate, Roberto De Zerbi et Tuchel, pour ne citer que quelques noms.

Les liens avec Tuchel en particulier ont reçu plus de crédit après qu’un rapport couvert par The Peoples Person plus tôt dans la journée ait rapporté que Ratcliffe avait eu des entretiens avec l’entraîneur allemand à Monaco la semaine dernière.

Il a été déclaré que les deux hommes avaient discuté de la possibilité que Tuchel prenne les rênes de Ten Hag. Lors de la réunion, Tuchel a présenté son plan directeur pour United, notamment l’amélioration d’un certain nombre de joueurs sous-performants tels que Mason Mount et Jadon Sancho.

Cette information fut peu après corroborée par Matt Lawton du Times et Mike Keegan du Daily Mail.

Keegan a poursuivi en soulignant que l’examen de fin de saison de United devrait se conclure définitivement cette semaine et étant donné que Ratcliffe a parlé avec Tuchel, il semblait que ce dernier était sur le point de devenir le prochain homme dans l’abri d’Old Trafford.

Cependant, selon Romano, ce n’est pas le cas et Tuchel ne dirigera pas United la saison prochaine.

Le journaliste italien a révélé sur X (anciennement Twitter) : « Thomas Tuchel n’envisage PAS de prendre le poste à Man United, il veut faire une pause sans entraîner aucun club cet été. »

« Tuchel a actuellement décidé de ne pas poursuivre les négociations avec United après s’être rencontrés ces dernières semaines. »

« United, décide bientôt de l’avenir d’Erik ten Hag. »

Les options diminuent pour United et s’ils choisissent de se séparer de Ten Hag, il semble qu’il faudra consacrer beaucoup de temps à identifier et à recruter le prochain manager.