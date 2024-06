Fabrizio Romano affirme que Newcastle a accepté des conditions personnelles avec un joueur de 15 millions de livres sterling malgré l’intérêt de Chelsea

Chelsea a battu Newcastle United grâce à la signature de Tosin Adarabioyo la semaine dernière.

Chelsea et Newcastle ont tous deux manifesté leur intérêt pour Adarabioyo après qu’il ait décidé de ne pas signer de nouveau contrat à Fulham, et Fabrizio Romano a expliqué comment le premier a remporté la course à sa signature.

L’expert en transferts a maintenant rendu compte de l’avenir d’un autre joueur qui a récemment été lié aux deux clubs de Premier League.

Suite à l’arrivée d’Adarabioyo, l’été s’annonce déjà très chargé pour Chelsea.

Il pourrait également y avoir plusieurs sorties à Stamford Bridge, Armando Broja étant actuellement lié à Everton par exemple.

Newcastle accepte des conditions personnelles avec un joueur sur le radar de Chelsea

Il semble que Newcastle ne va pas perdre deux fois face à Chelsea, même s’il reste à voir à quel point l’intérêt des Blues pour ce joueur en particulier est sérieux.

Selon Romano, les Magpies ont conclu des conditions personnelles avec le gardien de Burnley James Trafford.

Ils devraient maintenant faire une offre initiale de 15 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans.

Il a été affirmé qu’Enzo Maresca voulait Trafford à Chelsea, mais les Blues n’ont pas encore pris de décision sérieuse pour l’international anglais U21.

Newcastle est une destination plus probable pour James Trafford que Chelsea

Il n’est pas trop tard pour que Chelsea conclue lui-même un accord avec Trafford et lui fasse une offre.

Toutefois, cela ne semble pas nécessaire. L’homme de Burnley ne semble pas être une amélioration par rapport à ce que Maresca possède déjà.

Par exemple, la saison dernière, le pourcentage d’arrêts de Trafford en Premier League était de 65,7 % (FRéf). C’est le même que celui de Djordje Petrovic et inférieur aux 70,5% de Robert Sanchez.

Encore une fois, Trafford n’est pas meilleur que ce que Chelsea a déjà, ou du moins pas dans le département des arrêts de tir. S’il l’était, ils auraient probablement déjà fait une offre pour lui.

Suite à la relégation de Burnley en Championship, l’ancien homme de Manchester City est clairement disponible.

