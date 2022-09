Fabriquez une bannière automnale à la bibliothèque Reddick à Ottawa avec un timbre fait de pommes – Shaw Local

Les événements suivants sont prévus la semaine du 26 septembre à la bibliothèque Reddick, 1010, rue Canal, Ottawa. Appelez le 815-434-0509 pour plus d’informations.

Heures d’ouverture: 18 h à 19 h 30 Lundi 26 sept. Créez une bannière avec une pomme. Pour adultes. Du matériel sera fourni aux participants pour fabriquer une bannière automnale décorée à l’aide d’un tampon créé à partir d’une vraie pomme. Portez des vêtements appropriés pour la peinture. L’inscription est obligatoire, car les places sont limitées en raison de la disponibilité des fournitures. Pour réserver une place pour ce cours, appelez la bibliothèque ou arrêtez-vous au comptoir du prêt.

À vos marques, prêts, lisez !: 10h30 à 11h15 mardi 27 sept. Une heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans pour les aider à développer leurs compétences en littératie et à se préparer à l’école.

Groupe de joueurs: 18 h à 19 h 30 le mardi 27 septembre. De la neuvième à la terminale. Lancez votre jeu à la bibliothèque Reddick. Jouez à la Wii et à la Xbox 360 Kinect tout en faisant une pause dans vos devoirs.

Secouez, faites vibrer, lisez !: 10 h à 10 h 30 mercredi 28 sept.. 9 à 36 mois. Une histoire musicale amusante.

Club de lecture Harry Potter: 17 h 30 à 18 h 30 mercredi 28 septembre. De la quatrième à la terminale. Un nouveau club de lecture pour enfants et adolescents. La bibliothèque discutera du troisième livre de la série Harry Potter, “Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban”. Partagez vos réflexions sur le livre, puis restez pour un jeu, un bricolage et une gâterie ! Commandez votre exemplaire du livre au bureau du service des enfants.

Le coin des artisans: 18 h à 19 h 30 le jeudi 29 septembre. De la neuvième à la terminale. Réalisez une peinture de pierre de mandala au coin des artisans de ce mois-ci.

Groupe Boucle: 13 h 30 à 15 h 30 samedi 1er oct.. Pour adultes.