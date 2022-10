Fabriquez un porte-clés en feuille de macramé à la bibliothèque Reddick à Ottawa – Shaw Local

Apprenez à fabriquer un porte-clés macramé en forme de feuille d’automne de 18 h à 19 h 30 le lundi 24 octobre à la bibliothèque Reddick d’Ottawa.

Le cours de bricolage est réservé aux adultes. Pour réserver une place pour ce cours, appelez la bibliothèque au 815-434-0509 ou arrêtez-vous au comptoir de prêt.

Les événements suivants sont également programmés la semaine du 24 octobre à la bibliothèque Reddick, 1010 Canal St.

10h30 à 11h15 mardi 25 oct. : À vos marques, prêts, lisez ! Une heure du conte pour les enfants de 3 à 6 ans pour les aider à développer leurs compétences en littératie et à se préparer à l’école.

18h à 20h30 mardi 25 oct. : Film Harry Potter 3, 13 ans et plus. “Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban” (Classé PG-13) sera diffusé à l’écran en lien avec le Harry Potter Book Club. Résumé du film : Harry Potter, Ron et Hermione retournent à l’école de sorcellerie de Poudlard pour leur troisième année d’études, où ils plongent dans le mystère entourant un prisonnier évadé qui représente une menace dangereuse pour les jeunes sorciers.

10 h à 10 h 30 mercredi 26 octobre : Secouez, faites vibrer, lisez ! de 9 à 36 mois. Une heure du conte musicale amusante.

17 h 30 à 18 h 30 mercredi 26 octobre : Harry Potter Book Club, de la quatrième à la terminale. Le club discutera de la première moitié (chapitres 1 à 19) du quatrième livre de la série, “Harry Potter et l’Ordre du Phénix”. Partagez vos réflexions sur le livre, puis restez pour un jeu, un bricolage et une friandise à thème ! Commandez votre exemplaire du livre au bureau du service des enfants.

18h à 19h jeudi 27 octobre : Bingo, de la septième à la terminale.