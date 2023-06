« Fabriquer du matériel d’ici » : comment les villes de montagne de la Colombie-Britannique développent une industrie manufacturière basée sur les loisirs

De Revelstoke à Fernie, de Golden à Kimberley, les communautés qui composent la région des Kootenays, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, sont depuis longtemps la Mecque des amoureux de la nature.

Aujourd’hui, les villes de montagne de cette région accidentée de la province cherchent également à s’imposer comme une destination pour les entrepreneurs, les concepteurs et les innovateurs.

Des fabricants de skis et de vélos aux fabricants de bateaux et de barres énergétiques sans gluten en passant par les créateurs de mode spécialisés dans les vêtements de plein air pour les femmes enceintes et post-partum, les petites entreprises qui créent des équipements pour tous les types d’activités de loisirs en plein air fleurissent dans toute la région.

« Nous aurons un ou deux [new businesses] nous rejoindre maintenant chaque semaine. C’est une croissance massive qui se produit maintenant », a déclaré Matt Mosteller, président du groupe à but non lucratif KORE, basé à Kimberley, qui se décrit comme la première alliance de fabricants d’équipements d’artisanat de plein air au Canada.

KORE, qui accueillera en octobre ce qui, selon lui, sera la deuxième conférence canadienne pour le secteur de la technologie des loisirs de plein air (rec-tech), de la fabrication et de la conception de produits, a gagné plus de 100 membres de petites entreprises dans la région de Kootenays depuis son lancement en 2020, a déclaré Mosteller.

« Au début, c’était des gens qui étaient déjà ici, mais maintenant nous constatons que les gens déménagent ici juste pour fabriquer du matériel », a-t-il déclaré.

« Moteur économique négligé »

La région des Kootenays, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, a une histoire difficile et a d’abord été colonisée par des bûcherons, des mineurs et des cheminots. Les mines de charbon et les scieries parsèment encore le paysage, l’extraction des ressources naturelles étant toujours au cœur de l’économie de la région.

Mais la région est aussi depuis longtemps l’une des principales destinations canadiennes pour les activités de plein air. Il est célèbre pour les stations de ski situées le long de la soi-disant « Powder Highway », ainsi que pour le VTT, la randonnée, la pêche, la navigation de plaisance et la motoneige.

Le ski est l’une des nombreuses possibilités de loisirs dans la région des Kootenays en Colombie-Britannique. (Gian-Paolo Mendoza/CBC)

Mosteller, qui est connu par de nombreux habitants simplement sous le nom de « Powder Matt » en raison de son amour des pistes, a déclaré que même si les avantages touristiques de ces activités sont bien connus, on n’a pas fait assez pour calculer la valeur en dollars d’autres parties du so -appelée économie des loisirs de plein air.

« Les loisirs de plein air n’impliquent pas nécessairement des voyages de nuit. Un vélo de montagne acheté pour rouler sur des sentiers proches de chez soi a un impact économique, tout comme le bateau de ski utilisé pour faire du wakeboard sur les lacs locaux », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que c’est un moteur économique massivement négligé pour la province de la Colombie-Britannique. »

Un exemple de ce type d’entreprise est Dark Horse Innovations. L’entreprise se spécialise dans le développement de produits durables pour l’industrie du plein air et est basée à Nelson, en Colombie-Britannique, une ville éclectique de 11 000 habitants nichée dans les montagnes Selkirk sur les rives du lac Kootenay.

Un édifice patrimonial sur la rue Baker au centre-ville de Nelson, C.-B. (Winston Szeto/CBC)

Le fondateur Cameron Shute, qui a quitté une carrière de 18 ans chez G3 Genuine Guide Gear, basé à Vancouver, pour démarrer sa nouvelle entreprise, a déclaré que la proximité physique des endroits où les produits sont utilisés est un énorme avantage pour les fabricants d’engrenages.

« A Nelson, je peux sortir de chez moi et skier en 20 minutes », a déclaré Shute.

« Si je travaille sur un projet de fixation de ski que je développe moi-même, je peux sortir et le tester le matin et revenir et apporter une modification au design le même jour. »

Traditionnellement, les entrepreneurs des petites villes comme Shute étaient confrontés à des défis liés à la taille du bassin de main-d’œuvre locale et à l’accès aux talents, a-t-il déclaré. Mais cela a radicalement changé ces dernières années, car le travail à domicile a été largement accepté.

« Pendant COVID … les gens ont quitté les villes en grand nombre et ont déménagé dans des endroits comme Nelson, et la démographie change vraiment ici à cause de cela », a déclaré Shute.

« Je pense qu’avec la possibilité de déplacer votre travail, il y a toutes sortes d’entreprises qui sont possibles à une échelle différente de ce qui était possible auparavant. »

Aux États-Unis, l’économie des loisirs de plein air est déjà une force motrice dans des États comme Washington et l’Oregon. Un récent rapport du gouvernement suggère que 21,6 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour les loisirs de plein air dans l’État de Washington, et 42 % de ce total ont été dépensés spécifiquement pour les équipements et équipements.

Une autre communauté américaine, Asheville, NC, s’est réinventée d’un centre d’industrie lourde à une plaque tournante pour les loisirs de plein air, en partie grâce à la présence des Outdoor Gear Builders of Western North Carolina, un consortium de plus de 80 entreprises qui produisent des équipements pour la pagaie en rivière, la randonnée et le vélo.

Au Canada, le concept des loisirs de plein air comme industrie à part entière, distincte du tourisme, est encore relativement nouveau. Mais les communautés au-delà des Kootenays sentent également le potentiel.

Un cycliste sur le réseau de sentiers Squamish. (Ash Kelly)

Squamish, en Colombie-Britannique, par exemple, cherche à se faire un nom en tant que centre de conception de vêtements et d’articles de sport de haute performance.

« Le tourisme fait partie de l’économie des loisirs de plein air, mais l’économie des loisirs de plein air est un peu plus large », a déclaré Ximena Diaz Lopez, agente de projet pour le Outdoor Recreation Council of BC.

« En ce qui concerne les fabricants et la fabrication, KORE est le premier du genre, du moins en Colombie-Britannique, mais ils inspirent des initiatives similaires dans d’autres domaines. »

‘Rec-tech’

Mosteller a déclaré que KORE aimerait un jour voir l’une des plus grandes entreprises de plein air bien établies d’Amérique du Nord mettre en place un centre de test de produits ou une usine de fabrication dans les Kootenays, créant des emplois et renforçant la réputation de la région en tant que centre de «rec-tech».

« En fin de compte, nous voulons gagner le poids que l’industrie forestière a dans cette province », a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté qu’en fin de compte, l’économie des loisirs de plein air concerne moins les visiteurs que les personnes qui habitent déjà les Kootenays.

« C’est une approche communautaire d’abord », a déclaré Mosteller.

« Nous avons des fabricants d’équipement qui sont des retraités ou des mères au foyer. Et, finalement, ils le font tous parce que quelque part dans leur passé, ils ont eu cette connexion incroyable avec le plein air, et ils ont trouvé leur chemin. ici. »