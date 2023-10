Fabriquer des emballages à partir de carapaces de crevettes

L’essor du commerce électronique a été une aubaine pour les consommateurs, mais les emballages qui l’accompagnent représentent un énorme inconvénient pour la planète. Tout ce plastique à usage unique et ce polystyrène, notamment pour les emballages froids, contribuent aux émissions de gaz à effet de serre et par conséquent au changement climatique.

De grandes entreprises, comme Amazone disent qu’ils tentent de réduire les emballages, mais sur les 380 millions de tonnes de plastique produites chaque année, environ la moitié est destinée à des usages uniques, comme les emballages de produits et la mousse de polystyrène.

Désormais, des entreprises comme TemperPack, Green Cell et une startup californienne appelée Cruz Foam fabriquent des emballages plus recyclables et biodégradables. Cruz Foam utilise des coquilles de crevettes dans son emballage.

« Ce que nous avons fait, c’est vraiment construire un processus qui nous permet de prendre ces déchets et essentiellement de les fabriquer et de les transformer en produits de remplacement à grande échelle pour les plastiques », a déclaré John Felts, PDG de Cruz Foam.

La mousse est fabriquée à partir de chitine, un matériau présent dans les carapaces de crevettes, les insectes et les champignons. Il est biodégradable, vous pouvez donc le composter ou il se dégradera rapidement dans une décharge. Felts l’appelle « la terre digestible ». Puisqu’il est fabriqué à partir de déchets, les coûts sont inférieurs à ceux des autres biomatériaux. Et Cruz Foam ne fabrique pas les emballages, mais fournit plutôt le matériel aux emballeurs.

« Nous nous adaptons à la fabrication existante, ce qui nous a permis de réaliser des économies d’échelle et de coûts très rapidement », a ajouté Felts.

L’entreprise travaille déjà avec Rivien et Tourbillon et les investisseurs voient de grandes opportunités.

« C’est un espace immense, le marché total adressable ici, entre les municipalités, les États et les pays qui interdisent le polystyrène et le plastique à usage unique », a déclaré Dan Fishman, co-fondateur de Regénération.VC, une société qui soutient Cruz Foam. . « Et l’idée que les entreprises prennent également ces engagements, c’est un business énorme ici. »

Cruz Foam propose plusieurs produits, de l’emballage froid pour les aliments au film de protection pour remplacer le papier bulle. Mais il s’agit d’un vaste domaine puisque d’autres entreprises produisent des emballages à partir de matériaux naturels comme les algues, les champignons, les déchets de laine et la pâte recyclée.

L’entreprise est également soutenue par Helena, Sound Waves, At One Ventures et One Small Planet, avec un financement total actuel de 18 millions de dollars.