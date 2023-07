Fabriquer des copeaux à Syracuse et rendre le ciment plus vert

Un jour de fin avril, une petite plate-forme de forage se trouve au bord des champs envahis par les broussailles de Syracuse, New York, prélevant des échantillons de sol. C’est le premier signe de construction de ce qui pourrait devenir la plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

Le CHIPS and Science Act, adopté l’année dernière avec le soutien bipartite du Congrès, a été largement considéré par les dirigeants de l’industrie et les politiciens comme un moyen de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et de rendre les États-Unis à nouveau compétitifs dans la fabrication de puces semi-conductrices.

Aujourd’hui, Syracuse est sur le point de devenir un test économique pour savoir si, au cours des prochaines décennies, les politiques gouvernementales agressives – et les investissements massifs des entreprises qu’elles stimulent – peuvent à la fois stimuler les prouesses manufacturières du pays et revitaliser des régions comme le nord de l’État de New York. Et tout commence par une sorte d’usine étonnamment chère et complexe appelée une fabrique de puces. Lire l’histoire complète.

—David Rotman

À l’intérieur d’un laboratoire de ciment de haute technologie

Le ciment est un cauchemar climatique. Le matériau, qui est essentiellement la colle qui maintient le béton ensemble, représente environ 8 % des émissions mondiales.

Sa fabrication nécessite des températures très élevées, ce qui signifie que vous devez brûler des combustibles fossiles dans le processus. Deuxièmement, il existe des réactions chimiques impliquées dans la transformation des minéraux en ciment de travail, et celles-ci libèrent du dioxyde de carbone.