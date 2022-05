Fabriqué par les États-Unis, manié par l’Ukraine, redouté par la Russie

Note de l’éditeur : ce article a été publié pour la première fois le HistoryNet, notre publication sœur. Abonnez-vous à sa newsletter ici.

Depuis le moment où le président russe Vladimir Poutine a lancé son « opération militaire spéciale » le 24 février 2022, sa cible, l’Ukraine, s’est avérée être tout sauf un fruit à portée de main. Aussi féroce que soit leur résistance, cependant, elle n’aurait pas duré aussi longtemps – trois mois et cela compte toujours, en mai 2022 – si ce n’était les armes et munitions vitales fournies aux Ukrainiens par de nombreux partisans étrangers à travers ce qui a équivalait à une forme du 21e siècle du programme de prêt-bail de la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les armes les plus notables reconnues pour avoir résisté aux vagues écrasantes de chars russes, il y a un missile guidé à la pointe de la technologie, actionné par l’infanterie. Les Américains qui l’ont produit l’appellent le FGM-148 AAWS-M (pour “Advanced Antitank Weapon System-Medium”), mais nombre de ses utilisateurs actuels en sont venus à l’appeler “Saint Javelin, Protecteur de l’Ukraine”.

Qu’est-ce que le Javelot ?

Le FGM-148 est entré en service en 1996 en remplacement du M47 Dragoon. Le dernier modèle est le FGM-148F, et un FGM-148G amélioré est en préparation.

Pesant 49 livres, le Javelin est doté d’une électronique de pointe qui s’est progressivement améliorée pour permettre à l’opérateur de tirer et d’oublier. À l’aide de l’unité de lancement de commande attachée, l’opérateur vise et tire, le missile étant éjecté par ressort avant de s’enflammer et de se déplacer vers la cible à une vitesse de 1000 pieds toutes les sept secondes, guidé par un chercheur infrarouge dans le nez.

Au contact, la première des deux ogives antichar hautement explosives en tandem, ou HEAT, explose contre le blindage réactif, ouvrant la voie à la deuxième ogive pour atteindre le blindage principal du char. Les ogives du Javelin peuvent pénétrer l’acier jusqu’à 23,5 pouces à 31,5 pouces d’épaisseur. Avec une portée effective de plus de 1,5 miles, l’ogive du Javelin parcourt 213 pieds avant de s’armer – mais elle produit un backblast dont l’utilisateur doit tenir compte.

L’histoire continue

Bien que sa portée soit inférieure à la portée effective de 2,3 milles du missile BGM-71 lancé par tube, à guidage optique, filoguidé ou TOW, le Javelin est beaucoup plus léger et plus pratique à utiliser par un seul fantassin entraîné. Comme le TOW, cependant, il peut être monté sur un véhicule s’il y en a un de disponible.

Quelle est la précision du javelot ?

Les États-Unis ont affirmé que sur les 112 premiers javelins qu’ils ont utilisés, 100 ont touché les cibles, à la fois directement et sur des trajectoires d’en haut, où le blindage des chars est plus mince et plus vulnérable à la pénétration.

L’unité de lancement de commande, qui peut grossir les cibles jusqu’à quatre fois, peut être retirée du système d’arme et utilisée comme dispositif optique léger et viseur nocturne.

Qui utilise le javelot ?

Des javelots ont été vendus à des services militaires partout dans le monde, et l’armée américaine, la marine américaine et les forces australiennes les ont utilisés à bon escient en Irak et en Afghanistan, où sa précision à des distances plus grandes que d’autres armes l’a rendu utile contre les points forts ennemis ainsi que véhicules en mouvement.

Bien qu’il ait connu son lot de combats depuis sa mise en service, c’est en Ukraine que le Javelin a atteint un statut légendaire. Le pays avait déjà acheté 210 missiles et 37 lanceurs en mars 2018, pour 47 millions de dollars, suivis d’une autre commande en juin 2020 pour 150 millions de dollars supplémentaires.

Celles-ci sont rapidement entrées en jeu lorsque Poutine a envoyé les chars, rendant l’avance russe coûteuse sur tous les fronts. Les Ukrainiens ont revendiqué la destruction de plus de 230 chars et véhicules blindés jusqu’à présent, même s’il convient de noter qu’ils possèdent d’autres armes antichars qui pourraient également avoir contribué à cette statistique.

Le Javelin n’est pas non plus sans faiblesses, en particulier sa vulnérabilité à la perte du contraste nécessaire au verrouillage d’un missile à l’aube ou au crépuscule, ou si la cible tire des nuages ​​de fumée bloquant les infrarouges.

La principale plainte des Ukrainiens à propos des Javelins, cependant, est qu’il ne semble jamais y en avoir assez. Ils ont déjà reçu plus de 5 500 missiles, et les États-Unis et d’autres alliés se sont engagés à en envoyer davantage, mais leur production coûte cher et prend du temps – 6 840 par an à 176 000 dollars par système. En aidant les Ukrainiens, les États-Unis ont envoyé jusqu’aux deux tiers de leur arsenal existant, qui ne peut pas être immédiatement remplacé.

Heureusement pour les Ukrainiens, ils disposent d’un supplément d’autres armes antiblindées d’infanterie légère efficaces et ont acquis l’expérience nécessaire pour faire en sorte que chaque tir compte. Pour le moment, cependant, le javelot a acquis une place si littéralement emblématique dans l’arsenal ukrainien que des rapports sont parvenus d’un artiste local créant une pièce d’art religieux traditionnel simulé représentant Marie-Madeleine tenant un javelot. Les nouveau-nés ukrainiens auraient été baptisés “Javelin” ou “Javelina”.