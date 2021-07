Fabriqué en Inde pour faire sentir sa présence au stade olympique lors des événements d’athlétisme des Jeux de Tokyo

L’Inde n’est peut-être pas près d’être une superpuissance de l’athlétisme, mais les équipements fabriqués par les entreprises du pays seront visibles partout lors des épreuves sur le terrain des Jeux olympiques au stade olympique de Tokyo. Sur les six sociétés répertoriées par l’instance dirigeante du sport, World Athletics, pour fournir des équipements pour les événements de lancer du poids, du disque et du marteau, trois – Anand Track and Field Equipment (ATE), Bhalla International et Nelco – sont basées en Inde.

Ils fourniront le lancer du poids (7,26 kg), le disque (2 kg) et le marteau (7,26 kg) pendant les Jeux olympiques, qui s’ouvriront le 23 juillet. Ces outils sont conservés dans un support sur le site de la compétition pour les participants.

« Nous fournissons six outils chacun pour le lancer du poids, le lancer du disque et le lancer du marteau. Ainsi, pour les épreuves masculines et féminines ensemble, nous fournissons 36 outils pendant les Jeux olympiques de Tokyo », a déclaré Adarsh ​​Anand de ATE à PTI. « Nos outils sont utilisés aux Jeux olympiques depuis les Jeux de 1992 à Barcelone jusqu’à maintenant. En fait, notre voyage avec l’athlétisme a commencé à Tokyo lors des championnats du monde de 1991″, a-t-il ajouté.

La société a un siège social à Meerut et également une usine à New Delhi. Bhalla International fournit également 36 outils, six chacun pour le lancer du poids masculin et féminin, le lancer du disque et le lancer du marteau.

« Notre marque a reçu le prix des produits de haute qualité lors des Jeux olympiques de Rio 2016. C’est un fier privilège pour notre entreprise et aussi pour le pays d’être présent aux Jeux olympiques », a déclaré Ashutosh Bhalla, représentant de l’entreprise. De nombreux athlètes en compétition viennent avec leurs propres outils personnalisés, comme un Neeraj Chopra utiliserait un Nemeth. ou un javelot de marque nordique.Mais certains athlètes utiliseront les engins conservés dans les racks du site de compétition.

Trois Indiens, qui participent aux Jeux olympiques de Tokyo, utiliseront des marques faites maison. « Tajinder Singh Toor et Kamalpreet Kaur utiliseront notre lancer du poids et notre disque. De plus, je m’attends à ce que les concurrents d’autres pays utilisent nos outils », a déclaré Anand.

« Au fil des ans, des athlètes de plus de 40 pays – d’Europe et des États-Unis – ont utilisé nos outils dans diverses compétitions de haut niveau partout dans le monde », a-t-il ajouté. La vétéran Seema Punia utilisera le disque fabriqué par Bhalla International , également une société basée à Meerut et l’un des plus grands exportateurs d’équipements sportifs du pays.

« Seema Punia utilise nos discus et j’attends également d’autres concurrents », a déclaré Bhalla. Mais les outils ne sont pas fournis au comité d’organisation au lieu d’argent.

« C’est une sorte de publicité. Nos produits sont vus lors du plus grand événement sportif au monde et les athlètes connaîtront notre marque et notre qualité et ils pourront les essayer à l’avenir », a déclaré Bhalla. Un lancer du poids, un disque ou un marteau de bonne qualité coûte entre Rs. 6000 à Rs 10 000.

