Fabolous Put On Blast par sa belle-fille Taina pour ne pas avoir fourni

Qu’est-ce que John Mayer a dit ? Pères, soyez bons avec vos filles. Eh bien, les pères devraient probablement s’assurer qu’ils sont bons avec les mères de leur fille aussi.

Fabolous célèbre le 2e anniversaire de sa fille Journey

Fabolous a posté une précieuse photo de sa fille Journey Isabella lundi pour fêter son deuxième anniversaire…

Fab a sous-titré l’image avec le message suivant :

Je t’ai nommé Journey parce que c’est vraiment ce que ça a été..

Je ne sais peut-être pas quand tu le traverses, mais tu l’auras à la fin Je ne crois pas que vous puissiez avoir la foi à moins que vous ne fassiez confiance au VOYAGE. Vous m’avez appris cela, alors je vous regarde avec compréhension et amour.

Votre vie vous assure que tout s’additionnera… 10 • 10 • 2020 Joyeux anniversaire voyage Jackson 🎈

@journeyisabella_ 🖤

Aussi gentille qu’elle ait pu le voir, la grande sœur de Journey a eu quelques mots pour l’ex de sa mère dans les commentaires :

Taina Williams a pris la section des commentaires de Fab en notant:

😂😂😂 ce post est hilarant …… “Je ne sais peut-être pas quand vous le traverserez, mais vous l’aurez à la fin” est la traduction de = je n’ai pas pris soin de ma fille depuis près d’un an et ne pose même pas de questions sur son bien-être parce que IDC & Je suis amer et je ne suis qu’un père pour mes deux beaux fils que je peux manipuler. Arrêtez de jouer avec Internet

Ouf! Elle a dit une bouchée. Ainsi, alors que la plupart du monde n’a peut-être pas remarqué que Fab et Emily B se séparent tranquillement, il semble que ce n’ait pas été l’affaire la plus amicale. Si les commentaires de Taina sont vrais, il semblerait que Fab n’ait pas subvenu physiquement ou financièrement à sa famille.

Pensez-vous que Taina était justifiée d’aérer l’entreprise familiale ? Fab va-t-il intervenir et subvenir aux besoins de Journey et Emily maintenant que le public est au courant de la situation ?

Maman, comment géreriez-vous la situation ? Papas et beaux-pères, que feriez-vous ? Fab a été le père de Taina pendant la majeure partie de sa vie, mais elle en a assez vu pour vouloir défendre sa mère maintenant. Cette situation est-elle réparable ? Nous l’espérons bien sûr – étant donné que Journey n’a que 2 ans aujourd’hui et que Fab et Taina ont encore longtemps à être coparents.