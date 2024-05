Fable Studio prévoit une plateforme de streaming d’intelligence artificielle

Les utilisateurs peuvent créer leurs propres scènes et les assembler pour créer un épisode complet sur la nouvelle plateforme, intitulée Showrunner.

Showrunner

L’intelligence artificielle générative arrive en streaming, avec le sortie d’une plateforme dédié au contenu IA qui permet aux utilisateurs de créer des épisodes avec une invite de quelques mots seulement.

Fable Studio, une startup de San Francisco primée aux Emmy Awards, a annoncé jeudi Showrunner, une plate-forme qui, selon la société, peut écrire, exprimer et animer des épisodes d’émissions qu’elle diffuse. Dans la version initiale, les utilisateurs pourront regarder des séries générées par l’IA et créer leur propre contenu, avec la possibilité de contrôler les dialogues, les personnages et les types de plans, entre autres commandes.

Cette initiative marque l’empiétement supplémentaire de l’industrie technologique sur Hollywood, car elle envisage l’exploitation d’outils d’IA mêlés à une controverse sur leur potentiel à rationaliser la production et la possibilité qu’ils aient été créés à partir de matériaux protégés par le droit d’auteur de créateurs qu’ils pourraient éventuellement supplanter. Au milieu de la double grève historique de l’industrie l’année dernière, au cours de laquelle l’utilisation de l’IA est apparue comme un point de négociation controversé, Fable a publié un Épisode généré par l’IA de Parc du Sud pour présenter sa technologie. Alors que certains se sont moqués de ses ratés comiques, d’autres ont souligné la vidéo comme un bond en avant dans la technologie et une preuve de concept selon laquelle les outils d’IA permettront bientôt aux téléspectateurs de s’engager plus activement dans le contenu, éventuellement en créant le leur. Cela a également démontré la menace que représente la technologie pour les créateurs dont le travail pourrait être compromis si elle était adoptée dans le processus de production.

« La vision est d’être le Netflix de l’IA », déclare le directeur général Edward Saatchi. « Peut-être que vous terminez tous les épisodes d’une émission que vous regardez et que vous cliquez sur le bouton pour créer un autre épisode. Vous pouvez dire de quoi il s’agit ou vous pouvez laisser l’IA le faire elle-même.

Les utilisateurs pourront désormais s’inscrire sur la liste d’attente pour une version de test gratuite de la plateforme, qui durera probablement jusqu’à la fin de l’année, selon Saatchi. L’annonce comprend le dévoilement de 10 émissions animées de genres et de styles variés, principalement réalisées avec des outils d’IA, en dehors de la musique et de certaines transitions. Ils comprennent Sortie de la valléeprésenté comme une satire de la Silicon Valley imitant le style d’animation et la saveur comique de Parc du Sud; Ikiru Shinu, un anime d’horreur sombre qui suit les survivants d’une calamité mondiale essayant de reconstruire la société ; et Sim Francisco, une série d’anthologie de personnes vivant dans l’univers commun de « Sim Francisco », où se déroulent plusieurs spectacles. La technologie est limitée uniquement à l’animation et n’a pas encore la capacité de créer des plans d’action en direct.

Les utilisateurs sont encouragés à créer leurs propres épisodes des émissions, dont les meilleurs seront inclus dans le catalogue de la série lors du lancement officiel de Showrunner. Les gagnants recevront une somme forfaitaire, ainsi qu’un partage des revenus si l’émission est reprise par un streamer. Saatchi affirme que la technologie de la plate-forme permet aux utilisateurs de créer une série de scènes qui peuvent ensuite être assemblées pour créer un épisode complet. Les invites peuvent aller de quelques mots à plus de 100. Les utilisateurs pourront, entre autres, modifier les dialogues, les plans et le déroulement des scènes, ajoute-t-il.

« Il comprendra le conflit central de votre épisode et le développera avec un autre personnage ou un autre lieu », explique Saatchi. « Ou vous pouvez dire : ‘Je veux spécifiquement que ce soit la scène suivante.' »

Fable, qui a remporté un Emmy en 2019 pour l’innovation dans les médias interactifs, compte réduire ses coûts en permettant aux utilisateurs de créer le contenu que d’autres regarderont. Le modèle démontre l’anxiété et la peur de certains créateurs à l’égard de l’IA : si la technologie peut fonctionner comme des membres d’équipage et des talents polyvalents, cela réduit la valeur et la demande de leur travail. Les protections syndicales, dont certaines interdisent pour l’instant l’utilisation d’outils d’IA, prendront probablement encore plus d’importance si l’entreprise peut prouver qu’il existe un marché pour le contenu entièrement généré par l’IA.

Avec Sortie de la vallée, Fable cherche à se joindre à la blague des industriels de la technologie tels que Mark Zuckerberg et Elon Musk qui ruinent sans le savoir la société grâce à l’IA. Le premier épisode présente des aspérités – et certains le considéreront probablement comme une imitation bon marché de Parc du Sud – mais il a un scénario clair et est parfois plein d’esprit.

« L’IA peut certainement créer de meilleurs épisodes de Les Simpsons aujourd’hui », dit Saatchi.

Showrunner est alimenté par le modèle d’IA de Fable, qui a été créé après la sortie des systèmes d’IA open source d’OpenAI et de Stable Diffusion. L’année dernière, il a publié un document de recherche présentant une technologie qui, selon lui, peut écrire, produire, diriger, éditer, exprimer et animer des épisodes d’émissions avec un large catalogue de contenu. La société a créé neuf brefs épisodes de Parc du Sud à partir d’une courte invite.

Saatchi affirme que le système est formé sur des « données accessibles au public ». Interrogé sur les allégations répandues selon lesquelles les sociétés d’IA utilisent du matériel protégé par le droit d’auteur pour enseigner leur technologie, il ajoute : « Ce qui m’importe, c’est de savoir si le résultat est original » et que « le contenu est ce qui décidera si la technologie en vaut la peine ».