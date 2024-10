Fabio Wardley élimine Frazer Clarke au premier tour du match revanche

Fabio Wardley et Frazer Clarke ont subi un match nul percutant en 12 rounds en mars, mais le match revanche d’aujourd’hui n’a pas été à la hauteur, puisque Wardley a frappé Clarke et l’a éliminé au premier tour.

Avec cette victoire, Wardley conserve à nouveau son titre britannique des poids lourds, qu’il détient depuis 2022.

Wardley (18-0-1, 17 KO) a laissé tomber Clarke (8-1-1, 6 KO) dans le coin à la fin du premier tour, et Clarke était clairement parti là-bas, l’arbitre ayant pris la bonne décision pour arrêter le combat. et obtenir des soins médicaux pour le poids lourd, qui semblait aller bien et a pu venir féliciter Wardley une fois que tout a été dit et fait.

Wardley, 29 ans, est un joker intéressant dans la division des poids lourds, quelqu’un qui a appris sur le tas en tant que professionnel légitime après avoir débuté dans la boxe en col blanc et découvert qu’il avait un talent sincère pour ce sport.

Avec sa puissance et son athlétisme, il peut masquer certains des défauts évidents de ne pas avoir commencé la boxe plus tôt dans la vie, et même s’il serait exagéré de le jeter avec de vrais gars de classe mondiale, Clarke n’est pas non plus un gommage. ; nous parlons d’un médaillé de bronze olympique avec une riche expérience amateur de haut niveau, et Wardley vient de l’écraser dans celui-ci après l’avoir combattu bec et ongles la première fois.

« J’ai de la dynamite dans chaque main. Je sais qu’une fois que j’ai blessé quelqu’un, je peux m’en débarrasser », a déclaré Wardley. « Je veux des ceintures, je veux des titres. Ceux-ci ont l’air superbes, mais je veux ceux qui disent « champion du monde ». Quiconque les chasse, nous devrons nous retrouver ici.