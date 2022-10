Fabio Vieira: Le prodige «rebelle» exerce désormais son métier en Premier League à Arsenal | Nouvelles du football

« Vieira, ouah. Vieira, ouah. La mélopée était toute faite. Bien sûr, il a été entendu pour la première fois à une autre époque, dirigé vers un autre joueur. Mais les supporters d’Arsenal ont été suffisamment efficaces pour recycler l’une des chansons de fans les plus célèbres du club et l’utiliser à bon escient.

Fabio Vieira est le bénéficiaire. Son nom, synonyme de l’un des anciens joueurs les plus aimés et les plus respectés des Gunners, résonne autour de l’Emirates Stadium alors que la signature estivale de 22 ans tire le ballon au fond des filets de la jolie coupe de Gabriel Jesus. C’est son deuxième but sous les couleurs d’Arsenal.

Les soirées de la Ligue Europa ont été l’occasion pour le milieu de terrain de briller jusqu’à présent cette saison. Face à Bodo/Glimt début octobre, l’international portugais de la jeunesse a brillé plus que tout autre. Sa performance était fascinante – un aperçu de la raison pour laquelle Arsenal était prêt à se séparer de 35 millions de livres sterling pour ses services. Comparé, depuis, à la classe possédée par l’ancien favori des fans Santi Cazorla.

dimanche 23 octobre 13h00



Coup d’envoi 14h00





Ce résultat, une victoire de routine 3-0, ne restera pas particulièrement longtemps dans la mémoire de la base de fans renouvelée du club, tant leur familiarité avec la victoire de ce mandat est grande, mais la performance de Vieira aura suscité la curiosité. Il a ordonné que son nom soit scandé. Cela a laissé les Emirats en vouloir plus.

Assis pour discuter à la base d’entraînement d’Arsenal à Londres Colney, Vieira n’est pas tellement dans sa zone de confort. Traditionnellement lusophone, s’attaquer aux subtilités de la langue anglaise s’avère un peu plus difficile que de glisser autour d’un terrain de football, en pulvérisant des passes attrayantes à volonté.

Image:

Fabio Vieira célèbre le but contre Bodo/Glimt, après avoir été piégé par Gabriel Jesus





“Des mots faciles, s’il vous plaît,” demanda-t-il avec un sourire.

“Je ne parlais qu’anglais à l’école. Mais dans mon école, je suis un gamin fou, tu sais ? Je n’aimais pas l’école et donc je n’ai pas appris beaucoup d’anglais dans mon jeune âge. J’étais rebelle. Peut-être J’attendais toujours l’heure du déjeuner pour aller sur le terrain pour jouer au football avec mes amis.

“Au début, c’était difficile, mais j’ai beaucoup de portugais [speaking] coéquipiers ici. Mais tu dois apprendre, tu dois parler avec les autres gars et essayer d’apprendre aussi vite que possible.”

Autant dire que s’habituer au savoir-faire et au style d’Arsenal est venu plus naturellement au milieu de terrain. Technicien de métier, la capacité de Vieira sur le ballon est ce qui a initialement attiré un regard errant vers le produit de la Porto Academy.

Né à Santa Maria da Feira, juste au sud de Porto, Vieira a passé 15 ans dans son club d’enfance avant que “le Brésilien” – le directeur technique d’Arsenal Edu – ne vienne l’appeler. Pourtant, le nord de Londres et ses vastes différences culturelles n’ont pas semblé submerger le jeune. Plutôt l’inverse. C’est simplement son nouveau terrain de jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le superbe but de Fabio Vieira contre Brentford sous tous les meilleurs angles.



“Tout le monde m’a accueilli dès le premier jour”, a-t-il poursuivi. “Pour moi, il est très important de ressentir cette confiance. Je me sens à l’aise ici. Je me sens bien. Je me sens chez moi.

“Je me souviens du premier jour où je suis venu ici pour faire la signature. Edu, le Brésilien, m’a parlé pour comprendre comment est le club, comment les gens travaillent ici, l’histoire du club. Bien sûr, c’est un grand club , un grand club, tout le monde le sait. Je suis content d’être ici.”

Sur le terrain, Arsenal sort de grands canons. Top guns, même. Ils ont remporté neuf de leurs 10 premiers matchs d’une saison de haut vol pour la première fois de leur histoire. Ils ne sont que la sixième équipe de l’histoire de la Premier League à réussir cet exploit – quatre des cinq précédents ont remporté le titre à la fin de la saison.

Une vague d’optimisme a déferlé sur la région de Highbury et Islington d’une manière inédite depuis le succès sans précédent de l’ère Arsène Wenger. Tout en exhortant à la prudence, Vieira explique comment les joueurs profitent de la reprise.

“Tout le monde se sent bien parce que nous sommes au sommet de la ligue. C’est vraiment bien. Tout le monde joue bien et nous comprenons tous ce que l’entraîneur attend de nous. Nous sommes très heureux d’être en première place, mais c’est tôt. l’ambiance est incroyable au stade, nous en sommes très contents.

“A Arsenal, tout le monde a tellement de qualité. Tous les joueurs jouent bien. Donc, la concurrence est élevée, on peut toujours être meilleur. Pour moi, évidemment le travail est bon mais aussi pour apprendre. Je suis jeune, nous avons un jeune équipe.”

Certes, l’atmosphère à l’intérieur des Emirats, autrefois décrite comme calme et discrète, a monté de plusieurs crans au cours de la campagne. C’est le résultat direct de la suprématie d’Arsenal en début de saison. Et les joueurs en profitent.

Est-il temps de croire le battage médiatique?

“A l’intérieur du club, y compris les supporters, ils ressentent beaucoup. La passion, quand nous sommes sur le terrain, nous pouvons ressentir l’amour. C’est un club spécial. Cela peut aussi être un club spécial pour moi.

“La chose la plus importante est de penser match par match. Nous devons jouer match par match. Nous ne devons penser qu’au présent. Oui, bien sûr, nous sommes en tête de la ligue. En Europe aussi. Nous voulons gagner chaque jeu. En finale, nous verrons ce qui peut arriver.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Leeds vs Arsenal en Premier League.



L’augmentation des niveaux de décibels est un signe infaillible que cette jeune équipe d’Arsenal est impressionnante. Les Gunners ont en moyenne le plus jeune âge de départ de la ligue cette saison (24 ans 195 jours). Mais avec la jeunesse vient l’énergie et le dynamisme.

Ils sont la seule équipe à avoir marqué dans chacune de leurs compétitions de championnat jusqu’à présent cette saison. Pour illustrer davantage ce point, depuis le 22 mai, Arsenal a remporté 14 matchs toutes compétitions confondues – seulement égalé par un club dans les cinq ligues majeures européennes (Real Madrid).

L’oscillation de l’élan est importante. Le soleil brille sur la moitié rouge du nord de Londres, ce dont Vieira lui-même s’attribue le mérite.

“Je joue à Porto depuis 15 ans. C’est une culture différente, un temps différent. Je pense qu’en ce moment c’est incroyable. C’est à cause de moi, non ? Je viens du Portugal et j’apporte le soleil”, a-t-il plaisanté.

Image:

Granit Xhaka félicite Fabio Vieira après avoir marqué son premier but à Arsenal contre Brentford





“C’est mon premier grand changement. Je suis ici seul avec ma petite amie et c’est un monde différent. Mais nous devons nous adapter. Je pense que maintenant, trois ou quatre mois ici, je vais bien.

Il a poursuivi: “C’est plus physique. C’est un football différent. J’ai prévu de travailler au gymnase, de faire plus de choses physiques. Deux fois par semaine au gymnase. Lors de la dernière interview, j’en ai dit trois mais c’est deux fois. Mon erreur.”

Si le nom n’avait pas immédiatement alerté, ou même fait aimer, les fans de la présence de Vieira, le football l’a fait. Même avec des chances limitées de montrer ses capacités, il a saisi la vedette.

“Je veux saisir les opportunités”, a-t-il déclaré avec éloquence.

“Je l’aime vraiment beaucoup”, a récemment déclaré l’ancien pilier d’Arsenal, Martin Keown. “Il a de grandes capacités. Il frappe bien le ballon. Il va de mieux en mieux.” Seulement neuf matchs dans la carrière de ses Gunners, c’est tout à fait l’acclamation.

“Vous voyez la qualité à chaque fois qu’il est dans la surface”, a déclaré Arteta à propos de son protégé portugais au début du mois. “C’est un vrai joueur intelligent.”

Le savoir-faire de Vieira n’est pas non plus passé inaperçu dans les stands. Il n’a jamais l’air pressé, prenant tout dans sa foulée, y compris l’adoption d’un classique d’Arsenal d’occasion. “Ah, ma chanson,” son visage s’illumina alors qu’il rappelait la mélodie.

“Bien sûr, quand j’entends cette chanson, je me sens heureux pour cela. Vous pouvez sentir l’amour des tribunes, ils vous reconnaissent. Ils vous aident beaucoup pour que vous vous sentiez chez vous. Je me sens si heureux quand j’entends ma chanson sur le terrain.”

Il y a un élixir à Arsenal. Les joueurs flottent sur la confiance – rationalisés par l’entraîneur-chef Mikel Arteta. La croyance rayonne autour de l’endroit avec une intention contagieuse, dans une large mesure, grâce à des résultats significatifs sur les rivaux amers Tottenham et l’éternel ennemi juré de Liverpool ces dernières semaines.

Image:

Mikel Arteta s’entretient avec Fabio Vieira alors qu’Arsenal conserve une avance de 3-2 contre Liverpool





Vieira a terminé en parlant de sa relation florissante avec l’énigmatique Espagnol qui mène la charge.

“La communication est facile [with Arteta]. J’aime Mikel, c’est un bon entraîneur. La façon dont il parle avec les joueurs est incroyable. Chacun comprend ce qu’il veut. Chacun sait ce qu’il veut pour l’équipe. Pour moi, c’est facile de jouer pour un entraîneur comme celui-ci.

“Parfois, quand je suis sur le banc, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir depuis le banc ou depuis le terrain – très émotif, vous savez? Mais cela fait partie de lui. En tant qu’entraîneur, c’est important. Il veut seulement pour nous aider et il veut le meilleur pour les joueurs.”

Et à l’heure actuelle, « le meilleur », n’est rien de moins que ce qui est livré.

Regardez Southampton vs Arsenal en direct sur Sky Sports Main Event à partir de 13h dimanche; coup d’envoi 14h.