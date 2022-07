Fabio Vieira d’Arsenal confirme sa position privilégiée sur le terrain

Par Conor Laird









La signature estivale d’Arsenal, Fabio Vieira, a, ce week-end, donné un aperçu de sa position privilégiée sur le terrain.

L’international portugais de la jeunesse Vieira a bien sûr choisi de déployer ses talents dans la moitié rouge du nord de Londres le mois dernier.

Dans une sorte de coup de tonnerre, les pouvoirs en place à Arsenal se sont précipités pour conclure un accord pour le désormais ancien hors concours de Porto, dans un geste censé avoir fait reculer les Gunners d’une somme d’environ 40 millions d’euros (y compris bonus).

Bem-vindo, Fabio ❤️ — Arsenal (@Arsenal) 21 juin 2022

En raison de la somme tout à fait considérable dépensée pour sa signature, Vieira devrait bien sûr jouer un rôle de premier plan aux Emirats, à commencer par la campagne 2022/23 qui approche à grands pas.

Mais où sur le terrain, ceux qui sont d’une persuasion d’Arsenal peuvent-ils s’attendre à voir la ligne de 22 ans?

Eh bien, comme mentionné ci-dessus, un aperçu de cela précisément a été fourni aujourd’hui, par nul autre que Vieira lui-même.

S’exprimant dans une interview avec The Athletic, le Portugais a été attiré sur l’endroit exact sur le terrain où il se sent le plus à l’aise.

Et Vieira, pour commencer, a admis que Mikel Arteta avait déjà clairement indiqué qu’il avait l’impression que sa dernière recrue au milieu de terrain était capable de jouer dans toute une gamme de postes :

“Le manager m’a dit qu’il savait que je pouvais jouer en tant que milieu de terrain – No 8, No 10 — ou sur l’aile, côté gauche ou côté droit. Ils savent que je suis un joueur polyvalent.

Étant donné le choix, cependant, le joueur de 22 ans a confirmé qu’il opterait pour une place derrière un attaquant central :

“Je préfère le numéro 10. C’est ma vraie position.”

“C’était rapide. Mais je me sentais prêt. C’est mon heure.” 🚨Interview exclusive avec FABIO VIEIRA sur sa position préférée, entendre la chanson “Vieira” en Allemagne, apprendre l’anglais avec Marquinhos, & pourquoi Nuno Tavares l’appelle “T-Bag”.@TheAthleticUK #AFC 🔴⚪️https://t.co/sV0J11riSD – gunnerblog (@gunnerblog) 16 juillet 2022

