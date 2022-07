Fabio Silva prêté à Anderlecht: la signature du record des Wolves est encore jeune mais son passage à Molineux n’a pas été facile | Nouvelles du football

“Vous n’avez besoin que de quelques minutes pour voir son talent naturel de footballeur”, a déclaré un jour le président des Wolves, Jeff Shi. Mais à l’approche du deuxième anniversaire de la signature de 35 millions de livres sterling de Fabio Silva, l’attente pour que ce talent s’épanouisse se poursuit.

Un transfert de prêt d’une saison au club belge d’Anderlecht le verra partir à la date de son 20e anniversaire n’ayant pas marqué de but pour les Wolves en 17 mois. Le temps est de son côté, mais cela ressemble toujours à une énorme saison pour Silva. Son évolution à long terme n’est pas claire.

Peut-il encore devenir, comme Shi l’a affirmé un jour, un “talent générationnel” ou sa signature – quelques jours seulement après que les Wolves ont vendu Diogo Jota à Liverpool – sera-t-elle considérée comme une erreur coûteuse ?

Même s’il finit par devenir un joueur d’élite, quel était le coût d’opportunité d’investir 35 millions de livres sterling dans quelqu’un si loin d’être prêt à briller en Premier League ? Il reste l’acquisition la plus chère du club. En effet, il reste l’une des signatures adolescentes les plus chères de l’histoire du football.

“Un joueur de haute qualité au juste prix”, selon Shi. Mais la crainte est que Silva devienne un récit édifiant concernant la relation de travail des Wolves avec Jorge Mendes, l’agent lié à tant de signatures faites depuis que Fosun a acquis le club en 2017.

Silva mérite mieux que de devenir synonyme des risques qui accompagnent cette politique. Il a peut-être été trop cher mais ce n’est pas un mythe. Le potentiel qui l’a propulsé dans l’équipe première de Porto à 17 ans était réel. Il est autant victime du battage médiatique que bénéficiaire de celui-ci.

Une blessure grave à Raul Jimenez l’a exposé plus rapidement que ce qui était idéal et cela n’a fait qu’augmenter le sentiment d’une carrière au point mort. Il a joué plus de minutes lors de cette première saison. Quatre buts avaient semblé un retour modeste mais c’était quatre de plus qu’il n’avait réussi dans son deuxième.

En vérité, il y a eu des signes d’amélioration, un point soulevé à la fois par Conor Coady et Ruben Neves alors que Silva a contribué à l’équipe dans la seconde moitié de la saison dernière.

Après sa première titularisation depuis trois mois et demi contre Sheffield United en FA Cup, il a reçu une standing ovation.

Contre Aston Villa en avril, son premier début de saison en Premier League à Molineux, il a causé à Tyrone Mings toutes sortes de problèmes dans ce qui allait s’avérer être la dernière victoire des Wolves de la campagne.

Mais aucune dose d’optimisme et de bonne volonté ne peut masquer le fait que 26 apparitions pour les Wolves la saison dernière n’ont pas donné un seul but. Beaucoup de ces sorties ont été brèves mais elles ont tout de même duré 853 minutes – plus de 14 heures de football – sans marquer.

Il reste une envie de le voir réussir. Certains supporters pensent que Silva aurait pu recevoir plus de minutes que la saison dernière étant donné que Jimenez, l’attaquant senior, n’a pas été à son meilleur depuis son retour d’une grave blessure à la tête.

En effet, bien que Jimenez soit considéré jusqu’à récemment comme l’un des attaquants les plus complets de la Premier League, les buts attendus de Silva par 90 minutes sont en fait plus élevés que son collègue – et tout le monde chez Wolves – depuis son arrivée au club.

Les loups pourraient-ils avoir une meilleure offre de fournisseur pour la paire? Indubitablement. Silva n’est pas Pedro Neto ou Adama Traoré, capables d’attirer l’attention en se créant des occasions. Il s’appuie sur le service, en particulier de vastes zones, qui trop souvent n’a pas été à venir.

Le problème plus large pour Silva est que ses plus grands dons sont relativement subtils. Il y a le jeu de hold-up qui amène les autres dans le jeu, le mouvement intelligent qui trouve de l’espace que les autres ne peuvent pas et le sang-froid pour garder son calme devant le but.

Ce sont des traits qui l’ont identifié comme une perspective rare au niveau du groupe d’âge et ils sont toujours là pour être vus lorsqu’il rejoindra l’équipe portugaise U21 – marquant six buts en huit matchs à ce niveau.

Mais ces qualités ne sont pas pertinentes dans l’isolement.

Il ne peut pas présenter ces mises à pied à une touche si le défenseur central l’a éloigné du ballon avant qu’il n’arrive. Le mouvement peut lui acheter un mètre pour manœuvrer, mais contre des joueurs de haut niveau, il en a parfois besoin de deux. Le sang-froid peut bientôt sembler tergiverser.

Silva ressemble souvent à un joueur qui attend toujours que son corps se rattrape.

Pensez aux attaquants de Premier League qui ont eu le plus grand impact à un jeune âge et il y a généralement un trait physique précoce qui les distingue de leurs pairs.

Michael Owen avait la vitesse nécessaire pour effrayer n’importe qui à l’âge de 17 ans. Wayne Rooney et Emile Heskey étaient encore plus jeunes qu’Owen lorsqu’ils ont fait leurs débuts en Premier League, car ils avaient déjà le physique nécessaire pour surpasser les marqueurs deux fois plus âgés.

Silva n’a ni la vitesse pour effrayer ses adversaires ni la force de les intimider. Ce dernier peut venir avec le temps. C’était un atout pour lui dans le football des jeunes et il a travaillé pour développer un cadre plus musclé.

Même ainsi, malgré la chance de jouer en Premier League à un si jeune âge et l’inclusion de Silva une fois de plus sur la liste restreinte du Golden Boy, le soupçon demeure qu’il est le genre d’attaquant dont le développement prendra un peu plus de temps.

À 20 ans, Jimenez, par exemple, n’avait pas encore fait ses débuts en équipe première au Mexique. Le plus haut niveau de football senior que Steve Bull, le meilleur buteur de tous les temps des Wolves avec 306 buts, avait joué à ce stade de sa carrière était descendu dans les divisions avec Tipton Town.

Avec Silva, nous sommes peut-être au courant de quelque chose que nous ne devrions pas voir. Au lieu de commettre ses erreurs dans l’ombre, ils sont venus sous les projecteurs impitoyables de la Premier League.

Mais la plus grande inquiétude des Wolves compte tenu de leur investissement financier dans le joueur est que la décision de l’acheter aurait pu en fait entraver plutôt que hâter son développement.

Considérons un autre scénario, un monde dans lequel les machinations de Mendes et le marché mondial n’avaient pas envoyé Silva dans la ligue la plus difficile de la planète quelques semaines seulement après son 18e anniversaire.

Peut-être que Porto l’aurait peut-être prêté pour une saison ou deux, apprenant le jeu dans une ligue moins difficile. Alors et seulement alors, il serait revenu pour diriger leur ligne – émergeant comme un joueur potentiel de Premier League au début de la vingtaine.

Au lieu des 34 départs par saison que Silva aurait pu utiliser pour perfectionner ses compétences, il en a fait la moitié en deux fois plus de temps. Extérieurement, la confiance ne semble pas être un problème, mais il n’y a rien de tel que des objectifs pour aider un jeune joueur à franchir le pas suivant.

La récente nomination au Golden Boy rappelle qu’à certains égards, Silva est toujours en avance sur le match. Il a fait 54 apparitions en Premier League. Parmi les joueurs nés depuis 2002, le prochain homme sur la liste est Valentino Livramento de Southampton avec 28.

Mais s’il veut réaliser son potentiel et être sur le point de justifier les mots audacieux du président des Wolves lors de sa signature, le soupçon demeure que quelque chose doit changer bientôt.

Un déménagement, tardif, offre cette opportunité.

Un nouveau Silva doit émerger.

Sinon, son histoire chez Wolves pourrait déjà être écrite.