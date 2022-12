Fabio Silva des Wolves: “Tout empire si vous ne jouez pas, ne marquez pas ou ne vous sentez pas important”

Souriant et détendu sur un écran Zoom depuis Bruxelles, Fabio Silva dresse un bilan sans détour de ses deux années chez Wolverhampton Wanderers.

“Imaginez à 18 ans, vous allez aux Wolves dans un transfert de 40 millions d’euros et tout ce qui m’est arrivé arrive”, explique l’attaquant.

“Lors de la première saison, vous jouez quelques minutes, marquez et obtenez des passes décisives, puis après cela, à 19 ans, tout va vers le bas parce que vous ne jouez pas et vous ne marquez pas et vous ne vous sentez pas important.

“Vous ne perdez pas la passion, mais vous commencez à perdre confiance.”

Quand il le dit comme ça, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Silva a poussé à s’éloigner de Molineux cet été.

Et, dit-il, la confiance qui a commencé à refluer à la fin de la saison dernière revient grâce à cinq mois de prêt à Anderlecht, où il a marqué six buts en 13 titularisations dans l’élite belge, en plus de trois sur neuf dans le Ligue de Conférence Europa.

De retour sur les rails 😈 pic.twitter.com/lXHbwbvhn0 — Fabio Silva (@Silva_Fabio) 9 octobre 2022

Mais Silva évalue le succès de son passage en Belgique à plus que de simples statistiques, qui ont été dopées par un départ fulgurant.

“Depuis que je suis arrivé ici, j’ai senti dès le premier jour que les gens m’aimaient, me voulaient ici et faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour m’amener à Anderlecht”, dit-il. “Ils m’ont tout donné donc je dois tout leur donner aussi et c’est ce que j’essaie de faire.

“Bien sûr, si vous me demandez si j’imaginais marquer cinq buts lors des cinq premiers matchs, alors non. Mais j’ai marqué et j’ai essayé d’aider l’équipe.

“Mais je suis plus qu’un joueur qui marque des buts. Bien sûr, si je marque, c’est important pour moi, mais je pense que je peux aider l’équipe dans d’autres domaines. Les gens pourraient penser que c’est une excuse mais je n’aime pas les excuses mais j’essaie toujours de dire la vérité et pour moi c’était difficile.

“J’avais 18 ans et je suis venu aux Wolves pour 40 millions d’euros dans la meilleure ligue du monde. C’était difficile. Normalement, les joueurs de cet âge, 18, 19 ou 20 ans au Portugal, jouent soit en équipe première, soit en deuxième division. Vous avez donc le temps de grandir, le temps de rater, le temps de gagner de bonnes choses.

“J’ai dû grandir rapidement parce que je n’avais pas le temps normal pour grandir.”

Il est clair, en écoutant Silva, qu’il avait besoin de s’éloigner des loups cet été. Sa deuxième saison au club, sous Bruno Lage, ne s’était pas déroulée comme prévu sans buts ni passes décisives en 22 apparitions, dont six titularisations. Silva a estimé qu’un mouvement était essentiel pour donner un coup de fouet à sa carrière.

Et, alors que les Wolves avaient des réserves quant au fait de permettre à leur ancien record de 35 millions de livres sterling de partir pour un mouvement de prêt qui pourrait, s’il se passait mal, nuire à la valeur de leur investissement, l’attaquant les a finalement convaincus grâce en grande partie à la proximité de son relation avec le président exécutif Jeff Shi.



Silva dit que sa relation avec Shi a été vitale (Getty Images)

“Depuis le premier jour, nous avons eu une très bonne relation”, explique Silva. “Si j’ai un problème ou si j’ai besoin de quelque chose, je vais toujours vers lui et il est toujours libre de me parler et de voir ma version de l’histoire. Il écoute toujours.

“La relation commence toujours par le respect, mais ma relation avec lui est plus que cela. C’est plus comme un père et un fils, parce que la façon dont il a pris soin de moi est incroyable. Quand vous parlez des Wolves, je ne sais pas ce qui se passera dans le futur ou la saison prochaine, mais pour moi Jeff sera toujours une personne importante et je ne l’oublierai jamais.

« Les conversations que nous avons eues sont incroyables.

“Bien sûr, les Wolves voulaient que je reste parce que je suis un investissement pour le club, mais à ce moment-là, je devais penser à moi, pas aux autres ou au club. Quand j’ai parlé à Jeff, j’ai dit ‘il faut que j’y retourne pour regagner confiance en moi et avoir la chance de me sentir important dans une équipe’.

“Parce que l’année dernière a été difficile pour moi et que certaines choses étaient très difficiles, j’avais donc besoin d’y retourner pour me sentir heureux et important et nous avons eu deux, trois ou quatre conversations, puis nous avons trouvé une solution.”

Il est difficile de ne pas considérer les conversations avec Shi comme un moment de portes coulissantes, étant donné la façon dont la saison des Wolves s’est déroulée jusqu’à présent.

Avec Raul Jimenez en difficulté pour la forme physique, la signature estivale Sasa Kalajdzic souffrant d’une grave blessure au genou à ses débuts et son remplaçant Diego Costa jouant du rattrapage sur la forme physique, Silva aurait presque certainement passé de longues périodes de la campagne en tant que partant pour les Wolves s’il était resté.

Il insiste cependant sur le fait qu’il a passé peu de temps pendant son séjour en Belgique à réfléchir à ce qui aurait pu être.

« Je ne suis pas ce genre de joueur », dit-il. “Je suis toujours les Wolves et je regarde les matchs quand j’en ai l’occasion parce que j’ai des amis là-bas et j’aime le club et les fans. Mais quand je suis arrivé ici, je voulais faire de mon mieux et je me concentrais sur Anderlecht.

«Avec les loups, nous verrons ce qui se passera après.

“Quand Raul s’est blessé, je le savais mais je ne me sentais pas mal parce que je ne peux pas y penser. J’ai pris la décision de venir ici et je pense que ce fut l’une des meilleures étapes de ma carrière.

« Je suis fier de moi parce que quand je regarde en arrière, ça n’a pas été facile. Peut-être que si je restais chez Wolves, cela aurait été plus facile – je serais resté dans ma zone de confort. J’essaie toujours de sortir de ma zone de confort car j’aime me montrer et prouver aux gens que je peux le faire.

“C’est sûr que je n’aurais pas joué les minutes que j’ai à Anderlecht et marqué des buts, mais peut-être que je serais dans ma zone de confort parce que les fans m’aiment là-bas et c’est la Premier League. Si je vais sur le terrain et que je fais quelque chose de bien, les gens parlent.

Lorsque Silva s’est dirigé vers Bruxelles, après avoir prolongé son contrat avec les Wolves jusqu’en 2026, le club détenant une année supplémentaire d’option, le plan des Wolves était de le ramener à Molineux l’été prochain et de le réintroduire dans la première équipe.

La dynamique changeante de l’équipe des Wolves dans la prochaine fenêtre de transfert de janvier pourrait encore modifier l’image de l’attaquant. Mais quoi qu’il arrive la saison prochaine, Silva dit qu’il s’efforce de continuer à travailler sur un jeu qui n’a pas eu le temps de se développer naturellement avant son gros transfert en Angleterre depuis Porto après seulement 12 apparitions en équipe première.

“Je dois toujours m’améliorer, chaque jour je pense qu’il faut améliorer quelque chose. A 18 ans en Premier League, aux Wolves on jouait en contre-attaque. En tant qu’attaquant, lorsque nous récupérons le ballon, nous devons tenir le ballon et aider l’équipe.

« Je me souviens qu’au début, j’avais perdu des ballons dans les duels parce que je n’étais pas agressif et que je ne mettais pas mon corps dans le bon sens. J’ai dû m’entraîner et apprendre. Mais vous devez jouer pour ressentir cela, sinon vous ne saurez jamais quoi améliorer. S’entraîner n’est pas la même chose que jouer.

Fábio, de retour avec les garçons. 🇫🇷 pic.twitter.com/HvCykHjmBw — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 décembre 2022

“A mon âge, c’est important de jouer.”

Alors, avec Silva qui devrait rester à Anderlecht pour jouer le reste de son prêt, qu’en est-il de l’avenir ? Il est peu probable que les Wolves soient prêts à radier un joueur dans lequel ils ont investi du temps et de l’argent. Mais le football évolue rapidement et avec l’arrivée de nouveaux joueurs le mois prochain, il est difficile de prédire l’avenir immédiat de Silva.

« Je ne connais pas l’avenir », dit-il. “C’est pourquoi cette vie est belle parce qu’on ne sait jamais.

“Je dois profiter de chaque jour et passer du temps avec les gens que j’aime, car je ne sais jamais ce qui se passera demain.

“Ce que je sais, c’est que j’ai un contrat avec les Wolves et je me sens incroyable à cause des gens qui y travaillent. Certains joueurs m’envoient des messages disant que je leur manque, certaines personnes travaillant au bureau et d’autres membres du personnel aussi.

“J’apprécie cela, je sens que je leur manque. Je vois l’amour que les gens me témoignent, mais je ne peux rien dire sur l’avenir.

“J’ai un contrat avec les Wolves, mais je ne sais pas ce qui va se passer.”

(Photo : Justin Setterfield/Getty Images)