Fabio Quartararo se dirige vers la pénalité et l’histoire de Silverstone

Le MotoGP revient de sa pause estivale avec le leader du championnat Fabio Quartararo visant à reprendre sa propre séquence de victoires tout en mettant fin à la longue série de différents vainqueurs à Silverstone.

La séquence de trois courses du champion du monde français s’est terminée de façon spectaculaire à Assen fin juin et il devra encore faire face aux retombées de cette course à Silverstone.

Il s’est écrasé deux fois aux Pays-Bas. La deuxième fois, il a terminé sa course en retournant le guidon de sa Yamaha après 15 tours.

La première chute, lorsqu’il a glissé dans un virage et a poussé son plus proche rival au championnat, Aleix Espargaro, dans les graviers, pourrait s’avérer coûteuse dimanche.

Il a été jugé fautif et a encore sa pénalité de long tour pour l’accident à purger.

“J’ai vraiment hâte d’être à Silverstone. J’y ai gagné l’année dernière. Ce temps sera délicat car nous savons que nous avons cette pénalité de long tour. Mais si je suis vraiment honnête, cela ne fait que me motiver à faire encore mieux », a déclaré Quartararo sur le site Web de son équipe.

Bien que gagner l’année dernière puisse donner confiance à Quartararo, cela met également en évidence l’une des bizarreries statistiques du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Personne n’a remporté la course deux fois de suite depuis Jorge Lorenzo en 2012 et 2013, un total de sept courses car les événements de 2018 (fortes pluies) et 2020 (Covid-19) ont été annulés.

Quartararo a dominé l’année dernière en s’imposant en route vers le titre mondial.

Cette année, il devance l’Espagnol Espargaro, qui a eu 33 ans fin juillet et connaît une saison exceptionnelle, de 21 points.

Après que son contact avec Quartararo l’ait poussé à la 15e place à Assen, Espargaro a riposté sur son Aprilia, réalisant un audacieux double dépassement à la fin pour terminer quatrième et réclamer 13 points, mais s’est plaint “j’ai perdu une victoire”.

Espargaro a calculé qu’il était mieux loti que s’il avait terminé premier et Quartararo deuxième et n’avait gagné que cinq points.

Pourtant, il a déploré de ne pas avoir remporté une deuxième victoire en MotoGP après sa première, lors de sa 200e course, en Argentine en avril.

“Je n’ai qu’une seule victoire dans ma carrière, donc je préférerais gagner cinq points et remporter la victoire”, a déclaré Espargaro.

Francesco Bagnaia, qui a chassé Quartararo à domicile lors des championnats de la saison dernière, est quatrième au classement – ​​derrière son compatriote Ducati, Johann Zarco – après sa victoire à Assen.

L’an dernier, sa 14e place à Silverstone, après des problèmes de pneus, a finalement laissé à l’Italien trop de terrain à rattraper dans la course au titre.

Pour le moment, il est à 66 points de la tête.

Quartararo a déclaré que la pause de cinq semaines lui avait fait du bien, bien qu’il ait précisé qu’il ne s’était pas contenté de se détendre.

« Je suis content de recommencer à rouler », a-t-il déclaré.

“J’ai profité de la pause estivale pour me reposer, mais j’ai aussi passé beaucoup d’heures à m’entraîner. Mon esprit était toujours de retourner à l’action dans la meilleure forme possible », a ajouté le pilote Yamaha.

