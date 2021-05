Fabio Quartararo remporte le MotoGP italien secoué par la mort de Jason Dupasquier

Fabio Quartararo a dominé le MotoGP italien dimanche sur un circuit du Mugello secoué par la mort quelques heures plus tôt du pilote de Moto3 Jason Dupasquier.

Le leader du championnat du monde de France de Yamaha a brandi un drapeau suisse sur le podium en l’honneur de son «ami» de 19 ans dont la jeune carrière prometteuse a été interrompue brutalement.

La mort de l’adolescent suisse a été annoncée vers midi par les organisateurs du MotoGP après avoir succombé à des blessures subies lors d’une collision avec plusieurs motos en qualifications samedi.

Quartararo a franchi la ligne d’arrivée avec plus de deux secondes et demie de jour pour revenir au Portugais Miguel Oliveira en deuxième position, le champion du monde en titre Joan Mir complétant le sombre podium après avoir perdu une place à cause des pénalités encourues.

La sixième étape de la saison a été précédée d’une minute de silence pour Dupasquier – la première fatalité du sport depuis la mort de Luis Salom à l’entraînement au Grand Prix de Catalogne Moto2 à Barcelone en 2016.

Alors que le roadshow MotoGP se prolongeait malgré les circonstances tragiques, c’est Quartararo, qui avait établi un nouveau record du tour en décrochant la pole samedi, qui a émergé avec sa troisième victoire de la saison pour resserrer son emprise sur le classement des pilotes.

Il dispose désormais d’un coussin de 24 points sur Zarco avec Francesco Bagnaia, un débutant dimanche, deux points de plus en troisième et l’Australien Jack Miller, vainqueur des deux courses avant le Mugello, quatrième.

