Fabio Quartararo “peut s’améliorer” alors que Johann Zarco domine les entraînements de MotoGP australiens

Le champion du monde Fabio Quartararo a déclaré qu’il avait une marge de progression après avoir terminé quatrième derrière le dominant français Johann Zarco lors d’une deuxième séance d’essais venteuse pour le Grand Prix d’Australie vendredi.

Avec les récentes pluies torrentielles qui se sont transformées en une journée fraîche et sèche à Phillip Island, Zarco a fait un blitz sur le pittoresque circuit du front de mer avec un meilleur tour d’une minute et 29,475 secondes.

Le pilote Ducati-Pramac, qui vise toujours une première victoire pour sa sixième saison en tant que concurrent de classe reine, a également été le plus rapide lors de la première séance.

L’Italien Marco Bezzecchi, dans sa saison recrue en MotoGP, a été le deuxième plus rapide, à 0,038 secondes derrière sur une Ducati, avec le pilote espagnol Honda Pol Espargaro troisième devant le leader du championnat Quartararo.

Le Français Quartararo, qui a affiché une série de mauvais résultats pour laisser la course au titre grande ouverte, était à 0,139 seconde du rythme, mais a déclaré qu’il pouvait s’améliorer.

« Une assez bonne journée, ce matin c’était délicat, cet après-midi c’était mieux. Je suis content d’être dans le top cinq et je pense que nous avons quelques petites choses à essayer demain pour nous améliorer », a-t-il déclaré.

“J’avais l’impression de bien courir et de me sentir bien aussi et que j’avais une marge dans quelques virages qui peut me faire gagner, un dixième ici et un autre là.”

Quartararo cherche désespérément des points ce week-end après n’en avoir remporté que huit lors des trois dernières courses sur sa Yamaha.

Sa forme terne ne lui a laissé qu’une mince avance de deux points au classement sur l’Italien Francesco Bagnaia sur une Ducati – qui a terminé huitième lors des deuxièmes essais – avec trois Grands Prix à jouer.

Après 17 courses, cinq pilotes sont à moins de 40 points en tête de la course au titre avec l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), l’Italien Enea Bastianini (Ducati) et l’espoir australien Jack Miller (Ducati) toujours en lice.

Espargaro a terminé septième et Bastianini neuvième.

Mais le jeune marié Miller, le coureur de forme qui a gagné plus de points que quiconque lors du récent triple en-tête de courses, a quitté sa dernière course trop tard et n’a terminé que 13e.

“Je me sentais bien ce matin, la moto fonctionnait relativement bien, mais cet après-midi j’ai eu un petit problème avec l’arrière et je n’ai pas vraiment pu attaquer ou faire un tour”, a déclaré le héros local.

« Nous avons quelques idées sur ce que nous devons changer pour demain. Autour de Phillip Island, 0,5 seconde et je suis 13ème. Mais c’est comme ça que ça se passe. »

Le sextuple champion du monde Marc Marquez, triple vainqueur à Phillip Island, a été le plus rapide pendant une grande partie de la séance jusqu’à ce que les principaux prétendants passent aux pneus arrière tendres pendant les cinq dernières minutes et qu’il termine sixième.

Délais à partir de la deuxième séance d’essais :

1. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1min 29.475sec, 2. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) à 0.038, 3. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.052, 4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.139 , 5. Maverick Vinales (ESP/Aprilia) 0,270, 6. Marc Marquez (ESP/Honda) 0,300, 7. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0,357, 8. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0,363, 9. Enea Bastianini ( ITA/Ducati-Gresini) 0,374, 10. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 0,406

