Fabio Quartararo décroche la cinquième pole position à Montmelo

Le leader du championnat, Fabio Quartararo, a remporté sa cinquième pole position consécutive de la saison, réalisant de justesse le temps le plus rapide des qualifications samedi pour le MotoGP de Catalogne. Le pilote français de Yamaha est rejoint sur la première ligne de la course de dimanche à Montmelo par Ducati de l’Australien Jack Miller et Johann Zarco sur le vélo satellite Pramac de Ducati. Le tour de qualification le plus rapide de Quartararo en 1 min 38,853 s n’était que de 0,037 seconde plus rapide que Miller. Cela fait de lui le premier pilote à signer la pole position en cinq courses consécutives depuis Marc Marquez en 2014. Quartararo, 22 ans, vise une quatrième victoire cette saison. Il a 24 points d’avance au championnat du monde sur Zarco, un autre pilote Ducati Francesco Bagnaia est deux points plus loin mais ne partira que neuvième. Miller est quatrième.

Quartararo et Miller ont tous deux enregistré leurs temps en début de séance et ont eu des problèmes lorsqu’ils sont partis pour un dernier tour lancé.

« J’ai fait un excellent premier run. Mais en fait, mon tour n’était pas parfait », a déclaré Quartararo dans des interviews télévisées en anglais et en français juste après avoir terminé.

Il a bien commencé lors d’une deuxième tentative mais avec la chute d’autres coureurs, les commissaires ont agité les drapeaux d’avertissement.

« J’en développais un assez bon », a déclaré Quartararo. « Malheureusement, il y avait beaucoup de drapeaux jaunes ».

L’un des coureurs qui est sorti était Miller qui s’est envolé sur la piste.

« Je m’en suis plutôt bien sorti, j’ai atterri sur le dos et j’ai juste glissé », a déclaré Miller, parlant avec des cuirs en lambeaux.

Zarco a sauté sur la première ligne en fin de séance après avoir suivi le volant du Sud-Africain Brad Binder au début du tour, puis passé la KTM au virage 10.

« Brad allait assez vite et nous nous sommes presque battus un peu. »

« Il nous manque encore quelque chose sur la moto », a déclaré Zarco. « Seul, c’est assez difficile d’avoir le sentiment, mais quand vous suivez quelqu’un, la moto a un potentiel incroyable. »

« APPORTEZ-LE À FABIO »

Les deux pilotes Ducati ont réagi différemment lorsqu’on leur a demandé s’ils pouvaient battre Quartararo.

« Fabio a un rythme incroyable contre lequel je pense qu’il sera difficile de lutter », a déclaré Zarco. « Si nous pouvons être assez constants pour le podium, ce sera bien. »

Miller était plus optimiste.

« J’ai définitivement trouvé un tas de rythme », a-t-il déclaré. « Je me sens relativement excité pour la course de demain. »

« J’espère que nous pourrons l’apporter à Fabio. »

Le Portugais Miguel Oliveira (KTM) a raté la première ligne d’un centième de seconde. Il est rejoint en deuxième ligne par l’Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et l’Espagnol Maverick Vinales (Yamaha).

L’Espagnol Marc Marquez partira 13ème. Le sextuple Champion du Monde MotoGP n’a pas encore trouvé son rythme sur sa Honda après une longue absence pour cause de blessure.

La course marque la première cette saison avec les fans. La piste est autorisée à 20 pour cent de la capacité totale, soit 24 000 personnes, par jour.

« Tellement heureux de revoir les fans », a déclaré Quartararo. « Cela donne un coup de pouce à tout le monde. »

En Moto2, le leader du championnat Remy Gardner, qui a annoncé cette semaine son passage en MotoGP avec Tech3 la saison prochaine, a décroché la pole position. Il a devancé son plus proche challenger au classement, son coéquipier espagnol KTM Raul Fernandez.

En qualifications Moto3 à l’envers, l’Argentin Gabriel Rodrigo, 10e du classement, a pris la pole devant son coéquipier espagnol chez Honda Jeremy Alcoba. L’Espagnol Pedro Acosta, 17 ans, leader fugitif du classement, s’est qualifié 25e sur 28, soit plus de 2 secondes de moins que Rodrigo.

