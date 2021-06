Fabio Paratici : Le nouveau directeur du football de Tottenham arrive à Londres pour clôturer la nomination de Nuno Espirito Santo | Actualités footballistiques

Fabio Paratici est arrivé à Londres pour la première fois en tant que nouveau directeur général du football de Tottenham et est prêt à aller de l’avant avec la nomination de Nuno Espirito Santo comme entraîneur-chef.

Paratici est arrivé mardi de vacances d’après-saison et d’autres discussions sont prévues avec l’ancien patron des Wolves, Nuno, cette semaine.

Les Spurs sont confiants de conclure un accord pour les Portugais et de mettre fin à la recherche de longue date du successeur de Jose Mourinho avant leur retour à l’entraînement de pré-saison.

Des informations en Turquie ce week-end ont jeté des doutes sur cette décision, affirmant que Nuno avait été approché par Fenerbahce.

Mais Sky Sports Nouvelles On lui a dit que ce n’était pas le cas et Fenerbahce n’a aucun intérêt à essayer de persuader Nuno de déménager à Istanbul à la place.

Cela signifie que la voie est libre pour Paratici de conclure un accord avec le joueur de 47 ans, qui a amené les Wolves en Premier League en 2018 et les a établis dans la première moitié – terminant deux fois septième – jusqu’à la saison dernière, quand ils a terminé 13e.

Image:

Nuno Espirito Santo semble prêt à succéder à l’entraîneur-chef de Tottenham



Les Spurs ont eu des entretiens avec Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso et Julen Lopetegui depuis la fin de la saison de Premier League alors qu’ils recherchent un nouveau patron permanent.

Nuno n’était pas candidat lorsqu’il a quitté les Wolves à la fin de la saison alors que les Spurs poursuivaient d’autres cibles, mais est maintenant devenu le principal concurrent.

Pendant ce temps, Paratici a approché Bologne au sujet d’un accord potentiel pour Takehiro Tomiyasu, car le club de Serie A voudrait au moins 17 millions de livres sterling (20 millions d’euros) pour le défenseur international japonais.

Tomiyasu est à l’aise de jouer à la fois à l’arrière central et à l’arrière droit et avec l’avenir de Serge Aurier incertain, ce dernier est une position prioritaire à renforcer pour le club, car ils ont déjà manifesté leur intérêt pour Tariq Lamptey de Brighton et Max Aarons de Norwich.

Matchs de Tottenham 2021/22: les Spurs commencent à domicile contre Man City

Tottenham commencera sa campagne de Premier League 2021/22 avec un match à domicile alléchant contre les champions de Manchester City le 15 août, en direct sur Sky Sports.

Les Spurs, qui voudront améliorer leur septième place la saison dernière, se rendront ensuite aux Wolves lors de leur premier match à l’extérieur la semaine suivante.

Ils accueillent le Chelsea de Thomas Tuchel le 18 septembre avant le premier derby de la saison au nord de Londres contre Arsenal aux Emirats le 25 septembre.