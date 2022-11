Fabio Grosso se souvient d’avoir marqué contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2006 avant de marquer le penalty décisif lors de la fusillade finale

Lorsque l’Italie se préparait pour sa campagne de Coupe du monde 2006 en Allemagne, toute l’attention était portée sur ce que Francesco Totti, Andrea Pirlo et Fabio Cannavaro pourraient faire pour aider à restaurer la réputation du football italien après le scandale de Calciopoli. Tout simplement, personne ne s’attendait à ce qu’un arrière gauche discret de Palerme soit son joueur le plus important.

Cependant, c’est ce qui s’est passé. Avant la Coupe du monde 2006, Fabio Grosso de Palerme avait terminé cinquième de la Serie A et était une quantité relativement inconnue en dehors de l’Italie – à la fin du tournoi, Grosso avait marqué l’un des buts les plus emblématiques de la Coupe du monde 2006 et marqué le penalty décisif en la fusillade finale pour s’assurer que son nom entre dans l’histoire italienne.

S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à la commande, Grosso raconte ses souvenirs impérissables du tournoi, alors qu’il a joué aux côtés de défenseurs vénérés tels que Cannavaro, Alessandro Nesta et Gianluca Zambrotta.

“Pour moi, les grands moments ont commencé en huitièmes de finale, lorsque j’ai remporté le penalty tardif qui a scellé une victoire 1-0 contre l’Australie”, explique Gross. “Je pensais qu’il serait impossible de répéter un moment comme celui-là, mais ensuite est venue la demi-finale contre l’Allemagne.

“Cela a été décrit comme le jeu pour nous : nous étions à Dortmund, dans leur pays d’origine, et nous nous sentions responsables de tous les Italiens vivant en Allemagne, qui nous donnaient tant d’amour. A une minute de la fin de la prolongation, le Le match était encore de 0-0 lorsque le ballon m’est parvenu grâce à une brillante passe d’Andrea Pirlo.

“Lorsque vous jouez avec des joueurs incroyables comme lui, vous réalisez qu’ils peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas. Il ne me regardait pas, mais j’espérais qu’il m’avait repéré. Il pouvait le faire – il vous verrait sans vous regarde. Dieu merci, il l’a fait. Quand j’ai marqué, j’ai juste couru.

Bien sûr, les célébrations de Grosso lui ont valu des comparaisons avec celles de Marco Tardelli lors de la finale de la Coupe du monde de 1982, où il court simplement sans but, en criant tout le temps. Cependant, l’arrière gauche affirme que cela ne lui est pas venu à l’esprit, surtout compte tenu de l’ampleur du but et de l’heure du match.

“C’était la 119e minute et j’ai vécu tellement d’émotions”, admet Grosso. “Toutes les années passées à préparer ce moment sont passées devant mes yeux – le but a ouvert une fenêtre sur mon passé.

“Quand je le revois maintenant, je ressens toujours les mêmes sensations accablantes – c’est difficile de les mettre en mots. C’était tout simplement fantastique de gagner ce match – c’était incroyable d’aider notre nation à réaliser un tel exploit sportif, atteindre la Coupe du monde final.”

Marquer ce but a permis à l’Italie d’organiser un match final de la Coupe du monde contre la France à Berlin. Le match étant à égalité 1-1 après 120 minutes de football, une séance de tirs au but attendait.

“J’étais prêt à prendre la cinquième place de l’Italie”, a déclaré Grosso. “Ce sont des moments fous dans lesquels vous pensez que vous pouvez tout faire. Nous étions face à une équipe de France avec plusieurs joueurs qui avaient remporté la Coupe du monde en 1998, alors que beaucoup d’entre nous jouaient dans les ligues inférieures italiennes.

“À ce moment-là, cependant, la différence n’était plus là. J’étais content de tirer ce cinquième penalty, mais je ne m’attendais pas à ce que Lippi me le demande. Il m’a dit après coup que parce que j’avais été décisif contre l’Australie et L’Allemagne, il sentait que je pouvais être décisif contre la France aussi.

“Heureusement, j’ai converti le penalty gagnant et tout s’est bien passé.”

Maintenant, Grosso gère en Serie B avec Frosinone, une ville au sud-est de Rome. Bien que WhatsApp n’ait pas été inventé lorsque l’Italie a remporté la Coupe du monde en 2006, l’équipe italienne gagnante a un groupe sur la plateforme de messagerie pour continuer ses souvenirs de cette nuit à Berlin.

Et, avec plusieurs membres de l’équipe italienne vainqueur de la Coupe du monde 2006 actuellement dans la même division que Grosso, le joueur de 44 ans aime rencontrer ses anciens coéquipiers à travers le pays.

“La Serie B est une division difficile. C’est aussi une ligue qui contient plusieurs de mes coéquipiers Azzurri – cette campagne, la Serie B a commencé avec Pippo Inzaghi entraînant Reggina et Gianluigi Buffon jouant pour Parme.

“Plus tard, Fabio Cannavaro est devenu le patron de Benevento et Daniele De Rossi a été nommé à la SPAL. Nous aimons tous nous rattraper, et l’équipe de 2006 a toujours un groupe WhatsApp. Notre relation est excellente – nous avons partagé les plus grandes émotions.

“Même si nous ne nous parlons pas pendant un moment, quand nous le faisons, nous avons l’impression que le temps ne s’est pas écoulé. Nous sommes liés par quelque chose de si grand – c’est comme un fil invisible. En 2006, nous avons traversé des moments inoubliables expériences ensemble. Ces souvenirs ne s’effaceront jamais.