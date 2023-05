Fabio Fognini évince Andy Murray, Stanislas Wawrinka dépasse Ilya Ivashka

Fabio Fognini a devancé Andy Murray, 35 ans, dans une bataille de près de trois heures lors du premier tour de l’Open d’Italie mercredi.

Étant donné une entrée wild card après un mois d’absence avec un pied blessé, Fognini a frappé plus de deux fois plus de vainqueurs que Murray (49-24) dans une victoire 6-4, 4-6, 6-4 sur Campo Centrale.

Murray venait de remporter son premier titre en trois ans après avoir remporté un événement ATP Challenger dans le sud de la France ce week-end pour sa première victoire en tournoi depuis 2019 – et la première sur terre battue depuis 2016.

Mais le tir astucieux de Fognini a prouvé la différence alors que l’Italien produisait une série de vainqueurs au lancer qui étaient si efficaces que Murray n’a même pas tenté de les écraser.

Murray a également été furieux après avoir protesté contre l’appel d’un juge de touche tard dans le premier set, ce qui a donné à Fognini un avantage de 5-3. Murray a pointé la marque sur la terre battue rouge et a dit à l’arbitre de chaise qu’elle était clairement éliminée.

«Comment pouvez-vous voir cette balle à partir de là? Comment est-ce possible? » dit Murray. « Tu sais que tu t’es trompé. »

Une fois le match terminé, Murray a eu plus de mots pour l’arbitre de chaise, tandis que Fognini a écrit sur un objectif de caméra : « Ce n’est pas fini. »

« J’aime toujours jouer ce type de matchs », a déclaré Fognini, qui s’est amélioré à 5-4 dans sa carrière contre Murray, le champion 2016 à Rome.

Un autre vétéran qui a avancé plus tôt était Stan Wawrinka, qui n’a pas perdu de temps pour remporter une victoire 6-2, 6-4 contre Ilya Ivashka après que le début du jeu ait été retardé de 90 minutes en raison de la pluie.

À 38 ans, Wawrinka est l’homme le plus âgé du tournoi, mais il a dominé Ivashka en frappant également plus de deux fois plus de gagnants que son adversaire pour le clôturer en un peu plus d’une heure.

« Cette année, je joue beaucoup mieux, mais je dois gagner plus de matches. C’est ce qui me manque un peu, la confiance pour gagner plus de matches », a déclaré Wawrinka, qui a subi deux opérations au pied gauche en 2021 et deux opérations au genou gauche en 2017. « Mais en général, le niveau est excellent.

Wawrinka, triple champion du Grand Chelem, affrontera ensuite Grigor Dimitrov, 26e tête de série, le vainqueur rencontrant potentiellement Novak Djokovic au troisième tour.

« Mon rêve est de gagner un autre trophée, un autre tournoi », a déclaré Wawrinka. « Bien sûr, je vieillis, ça devient de plus en plus difficile. La passion et l’amour pour le sport sont toujours là, c’est pourquoi je continue à pousser moi-même. »

Djokovic, qui a un laissez-passer au premier tour, ouvrira contre Tomas Martin Etcheverry, qui a avancé avec une victoire de 7-6 (7), 6-3 sur Luca Van Assche, 18 ans, le plus jeune joueur du top 100 de le classement au n ° 85.

Etcheverry a atteint les finales sur terre battue à Santiago, au Chili et à Houston plus tôt cette année.

Alexander Bublik, Cristian Garin, Marton Fucsovics et Sebastian Baez ont également avancé sur la terre battue rouge du Foro Italico.

Le qualifié australien Thanasi Kokkinakis menait Jaume Munar 4-2 dans le premier set lorsque son adversaire espagnol a abandonné en raison de douleurs au bas du dos.

Kokkinakis affrontera ensuite le favori local Jannik Sinner.

Arthur Fils, un autre joueur français montant de 18 ans, a battu son compatriote qualificatif Juan Manuel Cerundolo 6-1, 1-6, 6-4 pour sa première victoire en Masters 1000, organisant une rencontre avec Holger Rune.

Wu Yibing, de Chine, a dépassé le vétéran français Richard Gasquet 3-6, 6-3, 6-3 pour sa première victoire sur terre battue.

Chez les femmes, Lesia Tsurenko a éliminé la double championne Elina Svitolina dans un match 100 % ukrainien.

Sloane Stephens a battu Nadia Podoroska 6-4, 6-1 et rencontre ensuite Victoria Azarenka, 14e tête de série.

