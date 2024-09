fábio ferreira neves conçoit « casa no meco » avec des influences méditerranéennes

Casa no meco : embrasser la tradition avec la simplicité contemporaine

Casa no Meco, conçue par l’architecte lisboète et zurichois Fábio Ferreira Neves, est une maison unifamiliale récemment achevée résidence situé dans le village d’Aldeia do Meco, Setúbal, le long de la côte atlantique de Portugal. Le projet vise à s’intégrer dans le contexte local grâce à sa conception simple, reflétant le langage architectural de la région. L’approche de Neves s’aligne sur l’identité du village tout en répondant aux caractéristiques du site allongé.

Orientée vers le nord, la maison est définie par des ouvertures minimales sur ses grands murs blanchis à la chaux, qui offrent à la fois intimité et protection acoustique contre la route. Cette façade sobre crée une atmosphère d’enfermement, protégeant l’intérieur des distractions extérieures et renforçant un sentiment d’isolement.



images © David Pereira

Une conception contextuelle par l’architecte fábio ferreira neves

Contrairement à son côté plus fermé donnant sur la rue, la partie orientée au sud de la Casa no Meco de Fábio Ferreira Neves s’ouvre progressivement sur un jardin privé. De grandes fenêtres, couvertes de volets extérieurs en bois, permettent à la lumière naturelle d’inonder la maison, reliant les espaces de vie intérieurs à l’extérieur tout en maintenant le contrôle de l’exposition au soleil et de l’intimité. Les choix de matériaux et les méthodes de construction de la Casa no Meco respectent la tradition locale, s’inspirant d’images architecturales méditerranéennes familières. Les murs blanchis à la chaux et l’utilisation de volets en bois évoquent le vernaculaire de la région, tandis que le toit en pente conserve une forme simple et reconnaissable qui complète les bâtiments du village environnant.

Bien que le design soit ancré dans la tradition, le architecte apporte une sensibilité contemporaine au projet. La maison adopte une stratégie de soustraction pour contrer les vues indésirables et se concentrer sur une orientation solaire optimale. Ce faisant, Casa no Meco exploite les meilleurs aspects de son contexte, créant un espace de vie confortable et protégé qui semble intemporel et connecté à son environnement.



la façade nord présente des ouvertures minimales sur de grands murs blanchis à la chaux



le côté sud s’ouvre sur un jardin par de grandes fenêtres et des volets en bois



les choix de matériaux et les méthodes de construction honorent l’architecture méditerranéenne locale



la conception adopte une approche moderne, soustrayant des éléments pour des vues et un ensoleillement maximal