Fabinho suit l’ancien capitaine de Liverpool et quitte Liverpool pour rejoindre le club saoudien

Liverpool a perdu un autre milieu de terrain au profit de la Ligue pro saoudienne émergente lundi lorsque le milieu de terrain brésilien Fabinho a rejoint Al-Ittihad, l’équipe où jouent désormais Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Fabinho a déménagé pour 40 millions de livres (51,5 millions de dollars) pour mettre fin à son séjour de cinq ans à Liverpool, qu’il a rejoint depuis Monaco.

Son départ intervient une semaine après que Jordan Henderson a quitté Liverpool après 12 ans pour rejoindre une autre équipe saoudienne, Al-Ettifaq. Roberto Firmino a également déménagé dans le royaume riche en pétrole après l’expiration de son contrat à Liverpool.

La ligue saoudienne espère rehausser le profil du football dans le pays en signant certains des meilleurs joueurs du monde. Cristiano Ronaldo a déménagé à Al-Nassr en décembre.

Fabinho, 29 ans, a fait 219 apparitions pour Liverpool et a aidé le club à remporter la Ligue des champions en 2019 et la Premier League un an plus tard.

Fabinho n’a pas toujours été un habitué de Liverpool la saison dernière après une perte de forme. Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a remanié son milieu de terrain en signant l’Argentin Alexis Mac Allister et le capitaine hongrois Dominik Szoboszlai, et le club est maintenant à la recherche d’un milieu de terrain pour remplacer Fabinho.

« Cela fait cinq ans que je porte ce maillot et toujours avec le plus grand honneur et bonheur possible », a écrit Fabinho dans un post sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Depuis le premier jour à Liverpool, j’ai été adopté par tout le monde. Ce que j’ai vu à l’intérieur de ce club, la relation entre les gens là-bas, m’a fait me sentir comme une famille. Au cours de ces cinq années, j’ai grandi en tant que joueur, en tant qu’homme, j’ai réalisé des rêves.

Al-Ittihad a déclaré que Fabinho avait signé un contrat de trois ans.

