Fabinho: Le milieu de terrain de Liverpool est-il la clé pour restaurer la forme de l’équipe après une baisse d’intensité cette saison | Nouvelles du football

Fabinho est largement considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain n ° 6 de la planète depuis plusieurs années, mais semble avoir du mal cette saison – la question est pourquoi?

Il serait injuste de rejeter directement la responsabilité du début de saison terne de Liverpool sur le Brésilien alors qu’une myriade de problèmes ont contribué à la forme de bégaiement – dont 19 joueurs manquant un match ou plus en raison de blessures et de forme physique, à peine trois mois après le début de la campagne.

Liverpool s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir battu l’Ajax 3-0, mais compte trois points de retard sur son prochain adversaire, Napoli, et six buts de retard sur la différence de buts. En Premier League, l’équipe de Jurgen Klopp est huitième avec 16 points en 11 matchs – déjà 12 points derrière le leader Arsenal.

Les problèmes défensifs et la diminution du courage au milieu de terrain ont également contribué aux difficultés des Reds. Fabinho a été retiré de la formation de départ pour la défaite 2-1 contre Manchester United en août, mais est revenu sur le côté pour la victoire convaincante du rebond 9-0 à Bournemouth cinq jours plus tard.

Le milieu de terrain a de nouveau perdu sa place de titulaire lors de la victoire 2-0 contre les Rangers et, encore une fois, cinq jours plus tard, lors de la défaite 3-2 à Arsenal – avant de rater la victoire 1-0 contre West Ham la semaine dernière.

En Premier League, son temps de jeu équivaut à jouer 76% des minutes disponibles, ce qui, en fait, est son ratio saisonnier le plus élevé dans un maillot de Liverpool à ce jour – mais l’ampleur des problèmes de blessures de Liverpool soulève des questions quant à savoir si une baisse de son les performances ont contribué au temps passé sur le banc.

Notamment, les Reds ne sont pas revenus à une formation de départ en 4-3-3 depuis le match nul 3-3 avec Brighton, mais l’international brésilien a depuis été déployé en 4-4-2 à deux reprises, dans un très controversé 4- 2-3-1 lors de la palpitante victoire 1-0 contre Manchester City et lors d’un 4-1-4-1 contre l’Ajax cette semaine.

En termes de partenaires sur la ligne du milieu de terrain, Harvey Elliott a été son camarade le plus courant, suivi du capitaine du club Jordan Henderson et Thiago – mais les combinaisons n’ont en grande partie pas réussi à égaler l’intensité habituelle de Liverpool dans ce domaine.

Alors, les problèmes de Liverpool sont-ils uniquement dus à des blessures ou la célèbre intensité du milieu de terrain des Reds a-t-elle diminué et est-elle devenue plus pénétrante?

L’intensité de Liverpool en baisse?

Le célèbre pressing de Liverpool depuis l’avant a considérablement diminué cette saison, les récupérations dans le dernier tiers passant de 7,6 à 5,0 par match, ce qui équivaut à une baisse de 33 %. Pour le contexte, l’équipe de Klopp s’est classée en tête de la division dans cette métrique la saison dernière, mais a glissé à la huitième place cette saison.

Avec des adversaires battant cette presse, les milieux de terrain n’ont pas non plus réussi à récupérer le ballon aussi souvent dans le tiers médian cette saison, passant de 29,1 à 26,6 par match.

Ces chiffres suggèrent que Liverpool est plus pénétrable dans les tiers finals et intermédiaires cette saison, ce qui, en travaillant à rebours, contribue à faire face à plus de tirs et à encaisser plus de buts.

Le graphique ci-dessous visualise la baisse de solidité, avec des bandes rouges et blanches représentant les zones de faible solidité. La saison dernière, Liverpool était particulièrement fort dans tous les domaines du terrain, mais est devenu beaucoup moins solide en dehors de la surface de réparation adverse et sur l’intégralité de sa propre moitié de terrain.

En conséquence, Liverpool a également reculé sur le terrain, jouant en moyenne environ 2,3 m plus profondément que la saison dernière – seul Crystal Palace a reculé davantage.

Les séquences de passes des Reds étaient en moyenne à 45,47 m de leur propre but la saison dernière, mais ont chuté à 43,19 m cette saison – se classant désormais cinquième de la division, derrière City, Leeds, Chelsea et Arsenal.

Une théorie est que les baisses ont été causées par l’équipe vieillissante de Liverpool, qui se classe désormais au troisième rang des joueurs les plus âgés de la Premier League avec un onze de départ moyen de 28 ans et 18 jours – seuls Fulham et West Ham ont des équipes plus âgées.

Mais les statistiques de course suggèrent que Liverpool résiste bien. En fait, l’équipe de Klopp parcourt 2 km de plus par match que la saison dernière, lorsqu’elle a mené Manchester City à la dernière journée et n’a terminé qu’à un point des hommes de Pep Guardiola avec 92 points.

Distance de course moyenne de Liverpool Saison Km par match Classement PL 2019/2020 109.1781163 8ème 2020/2021 111.3602813 5ème 2021/2022 106.7772282 13e 2022/2023 109.4385418 7ème

Alors, qu’est-ce qui a changé ?

Fabinho a joué un rôle central dans le milieu de terrain de Liverpool depuis qu’il a rejoint Monaco pour 43,7 millions de livres sterling il y a cinq saisons, mais si la perte de batailles au milieu de terrain est un facteur clé de la chute de Liverpool, alors ses statistiques seraient alarmantes – notamment une baisse de 30% pour interceptions et une baisse de 28% pour les récupérations dans le tiers médian.

Le milieu de terrain a patrouillé dans les mêmes zones du terrain au cours des deux campagnes, principalement au centre d’un milieu de terrain à trois – enregistrant 556 minutes de championnat dans ce rôle cette saison.

Le Brésilien a généralement couvert tout le tiers médian de la saison dernière, box to box – s’étendant presque jusqu’aux flancs. Cependant, il y a un changement radical ce terme, avec une couverture similaire mais limitée uniquement au côté droit – une zone que les équipes adverses ont généralement ciblée plus haut sur le terrain.

Les équipes de l’opposition ont ciblé le flanc droit de Liverpool en Premier League cette saison





Les actions défensives de Fabinho, marquées de points dans le graphique ci-dessous, révèlent une pénurie d’actions dans les quatre zones qu’il a patrouillées si lourdement la saison dernière, les zones du centre gauche et droit dans le tiers médian du terrain – bien que représentant beaucoup moins parties jouées.

En termes de passes, le Brésilien passe également principalement aux défenseurs centraux et aux arrières latéraux cette saison, tandis que ses homologues milieux de terrain figuraient parmi ses quatre principales cibles de passes la saison dernière – suggérant une approche plus régressive au cours de cette campagne.

En approfondissant plus profondément, le graphique ci-dessous révèle un pic de passes effectuées directement à sa gauche et une baisse de la distribution vers le haut, avec une augmentation générale des passes en arrière.

Qu’en est-il de la fatigue ?

Les critiques ont souvent cité l’épuisement professionnel pour les périodes précédentes de mauvaise forme à Liverpool, remontant au moment où les Reds ont dépassé tous les adversaires ou lorsque Mohamed Salah et Sadio Mane ont enregistré un temps de jeu considérable pour le club et le pays sans interruptions prolongées.

Depuis le début de la saison dernière, Fabinho a fait 64 apparitions pour le club et le pays dans toutes les compétitions – à partir de 53 d’entre elles – ce qui est presque à égalité avec les autres chevaux de trait Henderson et Andy Robertson.

Pendant ce temps, Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold ont tous commencé 60 matchs ou plus au cours de cette période.

En effet, les chiffres de course suggèrent que Fabinho ne souffre pas de fatigue physique, avec des moyennes de distance dépassant ses deux campagnes précédentes – mais enregistrant une légère baisse pour les sprints au cours de cette période.

De toute évidence, les revers de blessure ont en partie fait dérailler la forme de Liverpool, tandis que les changements de formation ont cherché à combler les lacunes et à annuler les forces des adversaires. Cependant, la célèbre approche du pied avant diminue lorsque la ligne haute diminue.

À l’inverse, les incursions en amont peuvent être sanctionnées lorsque la contre-presse échoue et que les lignes défensives vacillent.

Les baisses de Fabinho sont en grande partie symptomatiques de l’équipe en général, mais retrouver la célèbre intensité du milieu de terrain et restaurer la presse du pied avant semblent être les domaines clés à aborder si Liverpool veut raviver sa forme durable d’antan.

