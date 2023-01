Fabinho et Konate échappent aux cartons rouges à Brighton

L’arbitre assistant vidéo suscite la controverse chaque semaine, et nous examinons tous les gros incidents. Dimanche, il y a eu trois interventions VAR possibles de haut niveau alors que Brighton & Hove Albion battait Liverpool 2-1 en FA Cup (diffusez une rediffusion sur ESPN +, aux États-Unis uniquement.) Les décisions sont restées sur le terrain, mais était-ce la bonne décision du VAR ?

Carton rouge possible : faute de Fabinho sur Ferguson

Qu’est-il arrivé: A la 86e minute, Evan Ferguson avait transformé Fabinho et cherchait une passe. Le milieu de terrain de Liverpool a tenté de tacler l’attaquant de Brighton mais l’a rattrapé sur le tendon d’Achille avec ses crampons. L’arbitre David Coote a montré un carton jaune à Fabinho.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Fabinho commet une faute sur Evan Ferguson mais ne reçoit qu’un carton jaune. TVI

Examen VAR : Le VAR, Neil Swarbrick, a examiné ce défi pendant un certain temps et a finalement décidé qu’un carton jaune était un résultat disciplinaire acceptable, mais toutes les preuves suggèrent qu’il a pris la mauvaise décision.

Même si l’arbitre a dit au VAR qu’il avait vu que le contact était au-dessus de la chaussure mais que le défi n’avait pas la force nécessaire pour un carton rouge, la nature du défi lui-même doit mettre en danger la sécurité d’un adversaire.

Fabinho n’a aucune chance de gagner le ballon, et il va au-dessus de la botte, avec un mouvement de fente et avec des crampons menant à Ferguson, qui a été contraint de se blesser.

Swarbrick, le chef du VAR de la Premier League, aurait dû dire à Coote qu’il avait fait une erreur et l’envoyer au moniteur pour un examen avec carton rouge. C’est tout simplement une très mauvaise décision VAR.

Nous voyons souvent des défis avec contact au-dessus de la botte conduire uniquement à une réservation, et cela peut être une décision juste si elle ne franchit pas tout à fait le seuil subjectif du jaune au rouge. Et à la 91e minute, nous avons vu exactement cela quand Andy Robertson a été réservé pour un défi sur Alexis Mac Allister. Les images peuvent sembler très similaires, mais la nature des défis est différente.

Robertson a relevé le défi et l’a mal chronométré, rattrapant le joueur de Brighton juste au-dessus de la ligne de démarrage. Cependant, ce tacle n’est pas venu avec le niveau de force excessif qui serait nécessaire pour que le VAR décide qu’un carton jaune n’était pas justifiable. Sur celui-ci, il n’était pas nécessaire que le VAR s’implique – que l’arbitre ait montré un carton rouge ou jaune.

Andy Robertson a reçu un carton jaune pour une faute sur Alexis Mac Allister. TVI

Carton rouge possible : défi Konaté sur

Qu’est-il arrivé: À la 82e minute, Mac Allister a couru sur un long ballon par-dessus mais est tombé au sol sous un défi d’Ibrahima Konate. Le ballon a traversé le gardien de but Alisson et l’arbitre a fait signe de jouer.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Ibrahima Konate s’intègre à Alexis Mac Allister alors que le joueur de Brighton se dirigeait vers le but. TVI

Examen VAR : Konaté était déjà sur un jaune à l’époque, mais le VAR ne peut pas dire à l’arbitre qu’il a raté une faute et cela devrait être une réservation. Cependant, bien que la faute possible soit en dehors de la zone, il peut y avoir un examen VAR pour un carton rouge direct pour avoir refusé une opportunité de but évidente.

Alors que Mac Allister passe au but, il est le premier au ballon et sera clairement en mesure de le contrôler. De plus, le ballon n’aurait pas traversé le gardien avant que le joueur de Brighton n’en prenne possession pour un tir au but.

Cela signifie que si c’est une faute, ce doit être un carton rouge. Ainsi, le VAR ne peut qu’avoir décidé que ce n’était pas une faute. Et les preuves ne soutiennent pas vraiment cela.

Konaté n’a aucun intérêt à jouer le ballon, ce qui en soi ne doit pas être une infraction si le joueur utilise sa force dans un défi au coude à coude. Mais le défenseur de Liverpool semble faire irruption sur Mac Allister, et il établit une connexion avec son bras sur la tête de l’adversaire.

Ce n’est pas aussi certain que le carton rouge manqué de Fabhino, mais encore une fois, un joueur de Liverpool peut se considérer très chanceux d’échapper au rouge VAR.

Alexis Mac Allister était clair sur le but, et Alisson ne l’aurait pas empêché d’avoir une opportunité de but claire. TVI

Faute possible: Handball de Keita dans la préparation du but d’Elliott

Qu’est-il arrivé: Liverpool a pris les devants à la 30e minute lorsque Mohamed Salah a préparé Harvey Elliott pour marquer, mais il y a eu un contrôle VAR au début du mouvement, impliquant Naby Keita avant qu’il ne passe à Salah. Les joueurs de Brighton faisaient appel au handball.

Décision VAR : L’objectif se tient.

Bien que le ballon ait pu toucher le bras de Naby Keita, il y a d’abord eu une déviation de sa jambe. TVI

Examen VAR : Comme l’éventuelle faute de handball n’a pas été commise par le buteur, soit il doit s’agir d’un acte délibéré, soit le joueur doit avoir ses bras dans une position inattendue pour son mouvement corporel.

Surtout, le ballon sort de la jambe de Keita avant probablement de toucher son bras. La déviation du corps est également une exemption de qualification contre une infraction au handball – mais un acte délibéré l’emporterait toujours sur cela.

Certains angles suggèrent que le ballon n’a peut-être pas touché le bras de Keita, mais même s’il l’a fait, il n’y a aucune suggestion d’acte délibéré. Sur celui-ci, le VAR a fait le bon choix.