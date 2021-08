Fabinho de Liverpool signe un nouveau contrat à long terme, avide de gagner plus de trophées

Fabinho a prolongé son séjour à Liverpool. Photo de John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Le milieu de terrain de Liverpool Fabinho a signé un nouveau contrat à long terme avec le club.

L’international brésilien a rejoint Liverpool depuis Monaco en 2018 et a depuis remporté la Premier League, la Ligue des champions, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

« Je suis ravi d’avoir signé un nouveau contrat avec le club », Fabinho a dit. « Depuis le début de la conversation, j’étais vraiment positif à ce sujet parce que c’est ce que je voulais – rester dans ce club, continuer à jouer pour Liverpool. Maintenant, c’est officiel et je suis vraiment heureux.

« Ces trois dernières saisons, j’ai été très heureux ici. J’ai beaucoup appris avec le manager, avec tout le staff, avec les garçons aussi.

« Nous avons réalisé des choses ensemble et pour moi, je pense que c’est le meilleur endroit où être, le meilleur endroit pour continuer à grandir, continuer à apprendre du personnel, des garçons. J’espère que nous continuerons à réaliser de bonnes choses.

« Le manager et le personnel nous poussent pour cela parce qu’ils connaissent notre capacité, ils connaissent notre qualité.





« Personnellement, comme je l’ai dit, je veux être le meilleur pour l’équipe, je veux être un élément important dans cette équipe – pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant que leader. Continuez à apprendre des garçons et du personnel et être le meilleur possible.

« Nous savons qu’avec ces joueurs, nous pouvons aller très loin dans toutes les compétitions. L’année dernière, nous n’avons remporté aucun trophée, donc je pense que tout le monde a faim de gagner plus de trophées, de gagner plus de choses, de garder nos fans heureux. J’espère nous le ferons cette saison. »

Le joueur de 27 ans a disputé 122 apparitions en trois saisons avec Liverpool et suit Trent Alexander-Arnold en engageant son avenir dans le club avant la nouvelle saison.