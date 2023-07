Fabinho de Liverpool prêt pour un transfert de 40 millions de livres après des pourparlers avec Al-Ittihad: rapport

Le milieu de terrain de Liverpool Fabinho serait sur le point de rejoindre Al-Ittihad, du côté de la Saudi Pro League, pour un montant de 40 millions de livres, selon de nouveaux rapports.

Il est indiqué que l’équipe de Premier League n’attend que les frais de transfert du gouvernement saoudien afin de finaliser le transfert de Fabinho à Al-Ittihad.

🚨 Fabinho a conclu un contrat avec Al-Ittihad pour son transfert. – L’accord de 40 millions de livres sterling sera finalisé une fois que PIF aura payé les frais à Liverpool. 🔜(Source : @geglobo) pic.twitter.com/Nff6qwfGSj – Transférer les nouvelles en direct (@DeadlineDayLive) 19 juillet 2023

L’avenir du Brésilien dans le club était déjà en question car il a été exclu de l’équipe du camp d’entraînement de pré-saison de Jurgen Klopp en Allemagne. Avec la nouvelle de l’intérêt de la partie saoudienne, il semble maintenant que Fabinho quittera Anfield cet été.

Fabinho a connu une saison 2022-23 difficile car le milieu de terrain vieillissant n’a pas pu raviver la même flamme qu’il avait montrée au cours des quatre dernières saisons à Anfield. Liverpool a connu une saison désastreuse, terminant parmi les quatre premiers et perdant sa place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Après la saison, Klopp a cherché à réorganiser et à reconstruire son milieu de terrain, alors que le club cherchait à acquérir Mac Allister de Brighton et Dominik Szoboslai de RB Leipzig. Lâcher Fabinho serait un pas dans la même direction que le club semble prendre en ce moment alors que la réinvention de l’identité du milieu de terrain du club est bel et bien en cours.

Décharger Fabinho pour 40 millions de livres est également un vol, car les Reds vont désormais se concentrer sur l’acquisition du jeune milieu de terrain de Southampton Romeo Lavia, qui a toujours été une liste prioritaire pour les Reds cet été.

Fabinho a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe du monde des clubs pendant son séjour à Anfield.

Si le déménagement se concrétise, Fabinho rejoindra les stars européennes Karim Benzema et N’Golo Kante à Al-Ittihad.